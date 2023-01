As obras da glorieta entre a avenida de Cambados e a rúa Fontecarmoa empezarán a partir deste luns

O Concello de Vilagarcía adxudicou á empresa Galsur os traballos de construción da nova glorieta para regular o tráfico na intersección da Avenida de Cambados coas rúas Fontecarmoa e Vista Alegre.

As obras comezarán a partir do luns 23 de xaneiro e desenvolveranse por fases de forma gradual para minimizar os minimizar os inconvenientes que poden ocasionar ao tráfico rodado nunha das principais arterias de comunicacións da cidade.

Desta forma, a primeira parte se centrará exclusivamente nos espazos peonís, acondicionando e mellorando a accesibilidade de beirarrúas e da praza situada fronte ao edificio Pablo Picasso. Continuarán na plataforma rodada comezarán pola beirarrúa do lateral da avenida Doutor Tourón que discorre entre as Torres Caixanova e a praza do edificio. Así darán continuidade á renovación das beirarrúas en Doutor Tourón que levaron a cabo hai uns anos a través do proxecto de mellora de accesibilidade no barrio de Matosinhos e contorna.

Despois traballarán no lateral oposto da avenida, reconstruíndo e mellorando as beirarrúas que van dende o cruce coa rúa Xunqueira -conectando así coas melloras realizadas a través do proxecto dos camiños Escolares- ata a zona dos aparcamentos disuasorios da Avenida de Cambados.

Dentro desta reforma teñen previsto ensanchar algúns puntos das beirarrúas con formigón continuo para garantir a perfecta accesibilidade, e acondicionarán o espazo existente actualmente entre o cruce da avenida de Cambados con Vista Alegre e a travesía de Pablo Picasso, unha zona que actualmente representa certos riscos ao compartir uso peóns e vehículos. Os traballos os completarán coa instalación de mobiliario urbano e algún elemento vexetal.

Segundo indicou Galsur, a renovación das beirarrúas "pode levar unhas dúas semanas" e comezarán nos primeiros días de febreiro, mentres que os de tráfico será a mediados dese mesmo mes.

O custe de construción da glorieta na encrucillada da avenida de Cambados coas rúas Vista Alegre e Fontecarmoa terá un custe de 179.200 euros.