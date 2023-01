O concello de Sanxenxo recibe o premio Q que certifica o seu liderado de calidade turística en España

Sanxenxo recolle o premio Q de Calidade Turística © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo recibiu na noite deste xoves o Premio Q que certifica o seu liderado de calidade turística en España con 19 insignias en praias e portos que se elevan a 59 se se suman as do sector turístico privado.

O alcalde e responsable de Turismo, Telmo Martín, recibiu o galardón de mans da ministra de Industria, Turismo e Comercio, Reyes Maroto, e do presidente do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), Miguel Mirones, durante unha gala á que asistiron máis de 1.000 persoas.

Mirones destacou "la colaboración permanente y constante" do Concello co instituto. "En Sanxenxo, un lugar maravilloso, queremos ejemplificar la apuesta por la calidad de un destino", asegurou.

Pola súa banda, Telmo Martín, agradeceu ao ICTE o recoñecemento, pero tamén tivo palabras de gratitude para "los cientos de trabajadores municipales" que se encargan da posta a piques das praias e o porto, por suposto, para "el sector turístico privado su apuesta por la calidad y el cariño que muestran a sus clientes. Sin ellos esto no sería posible".

Durante esta mañá pasáronse pola caseta de Sanxenxo, coincidindo co Día de Galicia, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, así como as conselleiras de Mar, Rosa Quintana, e de Medio Ambiente, Angeles Vázquez; a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén Docampo. Tamén acudiu o presidente nacional do PP e senador, Alberto Núñez Feijóo, e o alcalde de Madrid, Jose Luís Martínez Almeida.