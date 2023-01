Decepción entre os alcaldes de PSOE e BNG en Pontevedra tras reunirse co conselleiro de Sanidade

Reunión dos alcaldes do distrito sanitario de Pontevedra co conselleiro de Sanidade © Mónica Patxot

Os alcaldes de PSOE e BNG do distrito sanitario de Pontevedra expresaron a súa "decepción" tras reunirse este xoves co conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para abordar as dificultades asistenciais da área e a falta de médicos, co foco posto na Atención Primaria. O encontro do conselleiro cos 20 alcaldes celebrouse na Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra e prolongouse durante máis de tres horas.

García Comesaña aclarou que "a poboación galega pode estar tranquila que ten unha atención sanitaria de calidade" e engadiu "mellorable, sen dúbida. Todo se pode mellorar", algo no que traballa a súa Consellería.

O conselleiro expuxo as medidas postas en marcha pola Xunta, entre outros datos dixo que na área sanitaria de Pontevedra traballan 265 persoas máis no últimos cinco anos "coma se engadísemos un hospital comarcal" pero recoñece que "no ámbito da atención primaria fáltannos un número de médicos que nos gustaría que fose menor", concretamente, faltan 16 facultativos nos Puntos de Atención Continuada e 8 en atención ordinaria. Estas "ausencias" cóbrense cun "esforzo grandísimo" do resto do persoal "todo o que está na nosa man, facémolo", asegurou.

"A reunión non era para propoñer solucións porque se as tivésemos as teríamos posto en marcha como de feito as temos posto en marcha", precisou García Comesaña. "A reunión era para trasladarlles a situación da área sanitaria concello por concello", puntualizou.

"O Plan B que nos pedían algúns concellos non o temos porque o problema está na falta de médicos de familia comunitaria", rematou o conselleiro.

"PROFUNDA DECEPCIÓN"

Cunha "profunda decepción" saíu o alcalde accidental de Pontevedra, Tino Fernández, deste encontro que "acabou sen avances ou solucións á actual crise". O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores non acudiu á cita porque estaba nun congreso en Portugal, no seu lugar asistiu Tino Fernández que criticou que o conselleiro viñese a esta cita cos alcaldes "cunha cascada de datos" que, ao seu xuízo, "contan unha realidade paralela á que existe". "Que se poña as pilas e atenda e entenda o que a xente está a demandar", esixiu.

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, comentou que "todas as áreas sanitarias de Galicia están mellor que a de Pontevedra. Temos que saber que é o que pasa aquí" e preguntou ao conselleiro como podían colaborar os concellos "para atallar este problema canto antes".

Máis positiva foi a alcaldesa de Marín, María Ramallo que afirmou que as medidas adoptadas pola Xunta "están a empezar a dar os seus froitos" aínda que "hai sitios mellores e outros peores" pero "ao final son as medidas que hai".

Contundente foi o rexedor do Grove, José Cacabelos que ao saír da reunión co conselleiro dixo que o encontro foi "totalmente lamentable, decepcionante, viñeron vender unha moto" e engadiu que "me gustaría vivir na realidade que vive o conselleiro de Sanidade" pero "no Grove non temos Atención Primaria porque non existe".

Igualmente o alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey concluíu que "o que corresponde é pedir unha reunión con alguén que teña autoridade e capacidade" en referencia ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, #ante unha situación na sanidade pública que "non é sostible" e que na súa concello "correspóndese máis cun servizo de corte africano que non moderno e actual".

Nesta mesma liña, o rexedor do concello de Poio, Luciano Sobral agradeceu a reunión pero lamentou que "o conselleiro parte dunha análise equivocada porque hai que recoñecer que temos un problema" para "a partir de aí poñerlle remedio e aí é onde debemos estar todos. Pero cando se maquilla ou se nega o problema partimos dunha situación errónea".