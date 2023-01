En marcha as obras de restauración do parque infantil de Mollavao

Obras de restauración do parque infantil de Mollavao © Concello de Pontevedra

A Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural acaba de poñer en marcha os traballos de restauración do parque infantil de Mollavao.

O departamento que dirixe Iván Puentes destinou unha achega de 6.000 euros a esta intervención, adxudicada á empresa Eicros Gestión SL.

Entre as obras que se están a executar inclúese o arranxo de todo o valado perimetral da zona de xogos, coa dotación dun novo treito en madeira e o acondicionamento do restante; a reposición de elementos como parafusos e tapóns, e a substitución das cordas en mal estado de conservación.

Ademais, estase a realizar unha limpeza integral do pavimento do parque, coa eliminación de malas herbas e o fresado co chan, co obxectivo de mellorar as condicións de amortecemento.