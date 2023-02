O conselleiro de Sanidade critica en Cambados o "inaudito" de que os partidos da oposición convoquen unha manifestación sanitaria

Reunión de Julio García Comesaña con alcaldes e voceiros do PP en Cambados © PPdeG

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, criticou este sábado, con motivo dun acto do PP en Cambados, o "inaudito" de que os partidos da oposición convoquen unha manifestación sanitaria, en relación á protesta convocada por SOS Sanidade Pública o 12 de febreiro en Santiago de Compostela.

"En ningunha comunidade autónoma os partidos políticos convocan manifestacións, salvo en Galicia, onde prefiren poñerse detrás da pancarta que votar a favor das solucións que se propoñen", sinalou Comesaña durante unha reunión na sede local do Partido Popular de Cambados xunto a alcaldes e voceiros da formación na comarca do Salnés.

A reunión tiña por obxectivo dar traslado das medidas que está a adoptar o Goberno galego en materia sanitaria e, nela, o PP lamentou o uso partidista que fan o PSOE e o BNG do problema de falta de médicos que afecta a toda España.

O PP recrimina ao BNG e o PSdeG a súa constante oposición ás medidas adoptadas polo Goberno, pois "prefiren votar en contra de calquera solución e non reclamar ao Goberno central que nos permita formar máis médicos para que non se lle caia o seu discurso electoral na campaña".

García Comesaña puxo en valor que, grazas ao pioneiro sistema de adxudicación de prazas por concurso de méritos, puideron incorporarse 21 médicos á sanidade pública da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Sinalou que pese ao voto en contra da oposición a esta medida, grazas a ela conseguiuse cubrir prazas que doutro xeito seguirían sen cubrir.

Na reunión exerceu como anfitrioa a candidata do PP á Alcaldía de Cambados, Sabela Fole, que quixo poñer de manifesto que se hoxe en Cambados hai tres médicos máis é grazas ás medidas propostas polo Goberno galego e grazas ao PP de Galicia, que votou a favor e permitiu así que se puideran cubrir estas prazas.

Ademais, contrapuxo esta actitude coa do PSOE de Cambados, que votou en contra dunha moción municipal do PP para estender o sistema de cobertura de prazas por concurso de méritos tamén aos hospitais comarcais.

"Por non ir en contra de Pedro Sánchez, o alcalde de Cambados e o seu equipo non dubidaron en poñerse en contra das necesidades dos seus veciños e dos veciños de toda a comarca do Salnés", sinalou.