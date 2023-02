Un funeral lembrará o 17 de febreiro en Marín o primeiro aniversario do naufraxio do Villa de Pitanxo

O próximo 17 de febreiro a igrexa Santa Maria do Porto de Marín acollerá un funeral conxunto polos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova.

O acto relixioso, organizado polas familias da tripulación, está previsto para as 18.00 horas.

Segundo a información facilitada polas familias, unha hora antes, ás 17.00 horas, está previsto que se proceda a inaugurar a placa en memoria dos 21 falecidos instalada no paseo Alcalde Branco de Marín.

O buque Villa de Pitanxo, con porto basee en Marín, naufragou a 450 quilómetros de Terranova (Canadá) e 21 dos seus 24 tripulantes faleceron. Tres sobreviviron e apareceron nove cadáveres, aínda que os outros 12 seguen en augas canadenses.

Os tres sobreviventes foron o patrón do buque, Juan Padín; o seu sobriño, o mariñeiro Eduardo Rial; e o mozo natural de Senegal e residente en Marín Samuel Kwesi Koufie.

As familias dos falecidos loitaron desde o primeiro minuto por coñecer a verdade do ocorrido e por lograr que o Goberno baixe ao pecio do Villa de Pitanxo para investigar o naufraxio e recuperar os corpos dos mariñeiros que seguen desaparecidos.

Finalmente, o Goberno central acaba de licitar un servizo de procura, localización e inspección do pecio do buque pesqueiro por tres millóns de euros (3,6 millóns con impostos) como apoio á investigación do accidente que está a levar a cabo a Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM).

O accidente está en investigación na Audiencia Nacional e o patrón está investigado a súa presunta responsabilidade no afundimento.