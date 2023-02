Vilaboa converte un espazo en desuso nun parque biosaudable

Alcalde de Vilaboa xunto ao parque reformado en O Toural © Concello de Vilaboa

Un antigo espazo situado nun lateral do vial do Picho é reformado para converterse nun parque biosaudable. O motivo da reforma é realizar un saneamento nunha zona en desuso que se atopa xunto á estrada en dirección ao Picho.

A contorna no que se realizaron as obras corresponde á zona do Toural, no Concello de Vilaboa. Ademais, o alcalde César Poza aproveitou para eliminar simboloxía franquista situada nun lavadoiro da zona, substituíndoa por un escudo institucional para cumprir coa Lei de Memoria Democrática.

A reforma do lavadoiro incluíu un arranxo do mesmo para canalizar as augas pluviais, xa que o vial no que se sitúa entronca o centro do Toural cun lugar de alta densidade de poboación. Para iso, o Concello substituíu a cuberta e realizou un arranxo no firme.

A zona contaba cun vello parque situado nas marxes da estrada, que carecía de elementos de xogo e apenas era utilizado polos veciños. No seu lugar, o Concello instalou un parque biosaudable con dez elementos que permiten realizar exercicio ao aire libre.

Ademais instaláronse bancos e elementos de xogo infantís, xunto a unhas mesas habilitadas para realizar partidas de parchís ou damas. "Transformamos un espazo en desuso pensando nun lecer familiar, que combine as necesidades dos máis maiores e da cativada", afirmaba César Poza.