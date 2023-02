Portonovo, de loito rigoroso para enterrar a súa sardiña

Enterro da Sardiña en Portonovo © Concello de Sanxenxo Enterro da Sardiña en Portonovo © Concello de Sanxenxo

Ata Portonovo desprazouse este mércores o Entroido de Sanxenxo. Fíxoo para despedir, con todas as honras que se merece, ao seu personaxe máis simbólico: a sardiña.

Centos de persoas non quixeron perderse o seu tradicional Enterro da Sardiña, que converteu as principais rúas da vila nun auténtico velorio ao aire libre.

Vestidos de rigoroso negro e mostrando o seu pesar pola perda de tan entrañable peixe, os membros da comitiva reuníronse sobre as sete da tarde na Rúa Areal, desde onde acompañaron á defunta ata o recinto portuario de Portonovo.

Alí, como marca o costume, déronlle o último adeus e queimaron o seu corpo, despedíndoa ata o próximo Entroido no que regresará con forzas renovadas.

Ao remate do enterro houbo ademais unha chocolatada para todos os asistentes.

Co Enterro da Sardiña, que organiza a comisión de festas San Cristóbal de Portonovo co apoio do Concello de Sanxenxo, non terminan as festas na parroquia. Este sábado será a Festa do Jato, unha iniciativa da asociación Rúa dos Viños.