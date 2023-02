Advirten de cortes de luz en Sanxenxo durante este domingo

O domingo 26 de febreiro realizarase un corte na subministración eléctrica que afectará a varios lugares do Concello de Sanxenxo. O motivo deste corte é un traballo de mantemento por parte do Grupo Naturgy, e as zonas afectadas son as seguintes:

Calle Barbeito Nº 1, 3 a 9, 14 a 28, 32, 35 y 36; Benitiño Nº 49; Pombal Nº 2, 11, 13, 16, 19, 20, 25 a 31, 33, 35, 37, 39, 79; Outeiro Nº 41; Portonovo (Areal Nº 2, 4; Carretera Lanzada Nº 5, 7, 8, 9, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 52; Do Río Nº 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 33; Praza Espiñeiro Nº 1; Rafael Picó Nº 1, 2, 3).

O corte comezará ás 9:30 e terminará ao redor das 11:00 horas.