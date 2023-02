Vilagarcía celebra o Ano Europeo da Xuventude cunha xornada lúdica e informativa

O Concello de Vilagarcía colabora coa Dirección Xeral de Xuventude para conmemorar o Ano Europeo da Xuventude.

Con tal motivo, o sábado 4 de marzo celebrarase unha xornada lúdica, informativa e formativa con actividades de todo tipo destinadas á mocidade de 12 a 30 anos e de carácter completamente gratuíto.

Desenvolveranse na Praza da II República entre as cinco da tarde e as dez da noite e incluirá música e a actuación da cantante Martina López, a moza da Illa de Arousa finalista no programa de televisión Got Talent e que estuda no Conservatorio de Vilagarcía.

O Día da Xuventude está financiado polo Ministerio de Igualdade en desenvolvemento do Plan de Corresponsabilidade e entre os seus obxectivos están fomentar a participación, o ocio e o lecer saudable entre a mocidade galega; transmitir valores á xuventude que requiran do traballo en equipo, colaboración mutua e que fomenten o respecto, a igualdade, a inclusión e o espírito deportivo; achegar ás persoas mozas información dos programas que desenvolve a Xunta de Galicia destinados á mocidade, así como dos recursos públicos que están á súa disposición; ampliar as ferramentas de conciliación e espazos de coidado a disposición das familias galegas e favorecer a igualdade de xénero.

E todo a través de actividades lúdico-formativas como showcookings sobre comida saudable a base de produtos da zona, un taller de graffiti, sesións de DJ e actuacións musicais a cargo de mocidade da contorna ou actividades de ocio deportivo e moi divertidas como o fútbol burbulla, o futbolín humano, slackline ou tiro con arco. Tamén haberá unha caravana móbil como punto de información de recursos para a mocidade, talleres e dinámicas de sensibilización medioambiental sobre protección do medio, o cambio climático e a reciclaxe; e dinámicas grupais para a elaboración de currículo ou abordaxe dunha dunha entrevista de traballo.

A participación en todas as actividades é de balde.