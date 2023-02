David Carrera, candidato do Partido Popular á alcaldía da Lama

David Carrera, candidato do PP á Alcaldía da Lama © Concello da Lama

David Carrera será o candidato do Partido Popular para revalidar a alcaldía da Lama nas eleccións municipais do 28 de maio.

Tomará así o relevo de Jorge Canda, alcalde que acadou cinco maiorías absolutas cos populares, e que este venres recibe o agradecemento do seu partido "polo traballo ben feito, pola súa dedicación durante anos para mellorar o seu concello e a calidade de vida dos seus veciños, e por ter conseguido transformar A Lama", subliña o presidente provincial Luis López, que xunto coa secretaria xeral, Luisa Piñeiro, reuníronse co grupo municipal.

Con todo, afirma que hai un cambio de liderazgo na candidatura, pero amósase convencido de que Jorge continuará traballando polo seu concello e polo partido coa mesma complicidade e implicación que ata o de agora.

"Jorge entendía que era momento de cambiar o liderazgo, de que outra persoa encabezase o proxecto do PP para A Lama, e por iso agradecemos a David Carrera que asuma este reto con valentía e ilusión". Nesta liña, di que "estamos convencidos de que terá un papel fundamental no desenvolvemento deste concello. David está preparado, ten experiencia na política local, ten os coñecementos e o compromiso firme para seguir transformando A Lama".

Pola súa parte, o candidato afirma que impulsarán "un cambio tranquilo, que combine a experiencia acumulada durante estes anos de traballo ben feito con novos retos que temos que afrontar para o noso concello desde unha perspectiva aberta ao futuro, cunha vocación clara de servizo e de amor por A Lama".

Nesta liña, sinala que "somos xente de aquí, que postamos e apostaremos polas grandes potencialidades que ten o noso concello desde unha perspectiva máis moderna, acorde cos novos tempos e centrados sobre todo no benestar da xente, dos nosos veciños. Acumulamos unha experiencia importante e aínda que nos queda un bo camiño por percorrer farémolo sempre en harmonía permanente cos nosos veciños e coa defensa dos intereses e as necesidades do noso pobo. Non renunciamos a nada e queremos o mellor para A Lama e neste sentido pretendemos converternos nun municipio de referencia na comarca en canto a servizos, benestar e infraestruturas. Seguiremos formando equipo cos nosos veciños e esperamos seguir contando con eles a todos os niveis".

David Carrera Cal naceu en México hai 50 anos, diplomado en Relacións Laborais pola Universidade de Vigo e informático de xestión e ten un fillo. Leva como tenente de alcalde no Concello da Lama desde 2019.