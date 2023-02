Investigan un mozo do Grove por unha agresión sexual na barra dunha discoteca

Patrulla da Garda Civil do Grove © Guardia Civil de Pontevedra

Un mozo do Grove está investigado como presunto autor dun delito de agresión sexual a unha moza de 20 anos a pasada fin de semana de Entroido nunha discoteca do municipio.

Segundo a información facilitada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a vítima denunciou que o sospeitoso bicouns e introduciulle as mans no interior do seu pantalón sen o seu consentimento cando ambos se atopaban na barra da discoteca.

Os feitos están cualificados como un delito de agresión sexual en virtude da Lei Orgánica 10/2022, de garantía integral da liberdade sexual, a coñecida como 'Lei do só si é si'.

Os feitos ocorreron na madrugada do sábado ao domingo, a vítima acudiu a denunciar á Garda Civil o martes e, por mor do relato da moza, o denunciado foi localizado o mércores.

O mércores o mozo denunciado prestou declaración ante a Garda Civil en condición de investigado, non de detido.

A vítima solicitou unha orde de afastamento e, para analizala, ese mesmo día o mozo foi citado no Xulgado de Instrución número 4 de Cambados para tomarlle declaración.

A maxistrada titular tamén escoitou o testemuño da vítima e finalmente rexeitou impoñer a orde de afastamento solicitada pola denunciante. O fiscal tamén pedía que non se aplicase esta orde de afastamento e finalmente a xuíza concluíu que non se dá unha situación obxectiva de risco.

Segundo a información facilitada polo TSXG, a vítima e o suposto agresor teñen dúas versións contraditorias sobre os feitos.

O caso investígao agora o Xulgado de Instrución número 3 de Cambados, ao ser a sala á que corresponde por estar de garda o día dos feitos denunciados.