O Concello de Sanxenxo colaborará con 35 familias no gasto dunha viaxe educativa a Inglaterra

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, asinou esta semana o primeiro convenio de colaboración co director do IES de Vilalonga, Rafael Arines, para unha viaxe de inmersión lingüística do alumnado de 4º da ESO a Inglaterra.

Na rúbrica que tivo lugar en Alcaldía estiveron presentes a concelleira de Educación, Paz Lago, e o presidente da ANPA, Manuel Otero.

O Concello achegará aproximadamente o 40% do custo do programa da viaxe á cidade de York de 35 alumnos do municipio que asistirán a un curso de inglés de 3 horas diarias no campus universitario de Saint John’s University.

O alcalde felicitou ao centro pola iniciativa, en especial ao departamento de inglés, e mostrouse "encantado" de colaborar con este tipo de actividades educativas que permiten aos mozos do municipio completar a súa formación no coñecemento de linguas estranxeiras.

Tamén destacou o papel da ANPA que se puxo en contacto co Concello para presentarlle do proxecto e solicitar a súa colaboración coas familias nos gastos do programa.

O IES de Vilalonga farase cargo da parte técnica da viaxe e da organización comprometéndose a que o alumnado asista á formación de inglés na facultade universitaria. Unha vez realizada a actividade, o centro deberá presentar unha memoria explicativa asinada polo representante da entidade na que se inclúa unha conta xustificativa doutros ingresos e gastos se os houbese. A duración da viaxe é do 5 ao 12 de marzo e o custo total ascende a 860 euros.