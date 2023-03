Rescatados tres tripulantes dunha embarcación á deriva preto do peirao de Aguete nesta madrugada

Unha embarcación de rescate de Gardacostas de Galicia remolcaba na madrugada deste venres a un barco de recreo que se atopaba á deriva preto do peirao de Aguete, no municipio de Marín, con tres persoas a bordo, segundo a información facilitada polo servizo do 112 Galicia.

Os feitos rexistrábanse a escasos minutos das 02.00 horas. Os integrantes de Salvamento Marítimo contactaban co 112 Galicia para solicitar a colaboración do equipo de Gardacostas, tras coñecer o risco que podían correr os tripulantes.

Desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias informouse o servizo de Gardacostas de Galicia, que rapidamente mobilizou unha embarcación de rescate para intervir na zona.

Tamén se informaba desde o 112 á Garda Civil, á Policía Local e ao equipo de Protección Civil de Marín. Ademais avisaban os profesionais de Urxencias Sanitarias do 061, por se fose necesaria a atención aos tripulantes. Finalmente, a embarcación de recreo foi remolcada ata o porto de Aguete sen máis incidencias.