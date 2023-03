Así será o novo aparcadoiro disuasorio do Ameal

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, publica este martes no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobación do proxecto de trazado para a execución do aparcadoiro disuasorio para o fomento do vehículo compartido, asociados á implantación de zonas de baixas emisións, no concello de Marín.

O aparcadoiro localizarase na contorna do núcleo de Ameal e contará cun investimento de 610.630 euros.

Esta actuación, nas inmediacións da Variante de Marín (VG-4.4) e da vía provincial EP-1202, disporá dunha superficie de 3.000 metros cadrados e dun total de 82 prazas, 79 en batería e 3 en liña. Tres desas prazas serán para persoas con mobilidade reducida e haberá preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

As prazas de aparcadoiro terán unhas dimensións de 2,5 por 5 metros, mentres que os carrís de circulación interiores disporán de 4,2 metros de anchura cun só sentido de circulación.

Paralelamente, haberá itinerarios peonís de 1,8 metros de anchura para garantir unha mobilidade segura no seu interior, zonas de arborado e alumeado público e, no bordo, as correspondentes beirarrúas.

Ademais, a petición do Concello, o proxecto incorporará unha marquesiña para facilitar o acceso e espera das liñas de autobús neste punto.