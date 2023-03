O BNG adianta seis novos nomes da súa candidatura á alcaldía de Moraña

O BNG de Moraña atópase en pleno proceso de configuración da candidatura para as vindeiras eleccións municipais que terán lugar en maio de 2023. Neste proceso, a organización nacionalista presentou o equipo de persoas que ocuparán os seis primeiros postos da candidatura.

O partido, logo de confirmar no pasado mes de outubro que Marcos Suárez sería o candidato á alcaldía de Moraña, deu a coñecer que as persoas que o acompañarán nos primeiros postos da candidatura serán Rubén Monteagudo (concelleiro e actual Responsable Local do BNG), Mariña Búa (concelleira do BNG), Lucía Silva (veciña de Amil e vice-responsable local), Ruth Caramés (veciña de Laxe) e Diego Oliveira (veciño do Calvo en Rebón).

Marcos Suárez, cabeza de lista do BNG, detalla que "este primeiro tramo que presentamos é un equipo de persoas comprometidas que acumulan xuventude, ilusión e futuro, pero tamén unha ampla experiencia no traballo feminista, social, cultural e experiencia e de xestión no ámbio da administración público e sector privado".

Suárez asegura que é consciente de que "a veciñanza está ollándonos con moita atención e agardando unha alternativa seria e fiable para iniciar un novo e necesario ciclo en Moraña, algo que está máis preto ca nunca."

A lista completa do BNG de Moraña, que incluirá varias novidades máis, está previsto que sexa presentada públicamente a toda a veciñanza o domingo 16 de abril nun acto público.