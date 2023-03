Descobren petróglifos sen catalogar nunha andaina pola zona de creación do futuro polígono eólico Acibal

Un dos petróglifos sen catalogar atopado por un colectivo veciñal no monte Acibal © Lucas Andión Zona húmida nas Brañas de Amil © Lucas Andión

Un grupo de persoas procedentes de Amil, Xeve e Campo Lameiro realizaba este domingo unha andaina polo monte Acibal coa intención de aproveitar este espazo natural antes da instalación prevista dos aeroxeradores que se proxectan na zona.

Ao longo da travesía por zonas que se verán afectadas polo polígono eólico e os seus accesos, este medio centenar de veciños atopaba varios petróglifos sen catalogar a escasos metros do espazo que ocuparán os muíños eólicos. Alertan de que coas obras este patrimonio perderase.

Este colectivo informou ao Seprona e a Patrimonio do achado. Tamén teñen previsto falar con representantes dos Concellos afectados por esta instalación para que se adopten medidas e que se considere estas representacións nas rocas como un novo factor adicional na solicitude de paralización cautelar das obras previstas.

Indican que os colectivos Petón do Lobo e Ecoloxistas en Acción Galiza realizaron un informe no que se advirte do perigo que a instalación dos aeroxeradores provocará nas Brañas de Amil, unha zona húmida de gran valor ecolóxico.

Apuntan tamén que, durante a marcha, observaron gran cantidade de regachos e de traídas de auga na ladeira das Brañas de Amil cunha deficiente instalación de medidas correctoras para evitar a contaminación por lodos desta zona húmida.