O Concello pide "calma" ao Club Naval tras ordenar a retirada das embarcacións de Bombeiros dos seus pantaláns

A alcaldesa en funcións, Eva Vilaverde pediu "calma" aos dirixentes do Club Naval ante a súa petición para que o Concello de Pontevedra retire dos seus pantaláns as embarcacións que empregan o corpo municipal de Bombeiros e Protección Civil.

Eva Vilaverde valorou a situación como "preocupante" e lembrou que co Club Naval "existiu sempre boa relación desde a súa orixe" e que tiñan un "acordo tácito de cesión gratuíta de catro amarres a este Concello xa desde o momento da construción dese porto".

Trátase dun conflito que ten unha motivación económica. O Club Naval reclama a rebaixa dos 8.500 euros que paga polo Imposto de Bens Inmobles (IBI). Ante a falta dunha resposta positiva os responsables da entidade deportiva reclamaron ao Concello o pago do custo anual polo uso dos pantaláns por parte dos servizos de emerxencias, valorado nuns 3.200 euros.

O Concello tratou de regularizar este servizo co Club Naval, instruíndo un procedemento para asinar un contrato de alugueiro, pero chegado o momento quedou deserto porque o presidente do Club Naval, Carlos Paz, non acudiu a asinar nin presentou a documentación deixando expirar o prazo para formalizar o acordo.

"Non é fácil volver iniciar un procedemento con esa complexidade e en exclusividade", lembrou a alcaldesa en referencia a un proceso que agora está en tramitación. "Os servizos técnicos teñen os seus reparos unha vez que quedou deserto o primeiro", explicou.

Eva Vilaverde tamén lembra que "por parte do Concello nunca se lle cobrou un euro, nunca, polos labores que fan os bombeiros no Club Naval nin polos operativos de rescate que se montaron alí, que son bastante máis de tres mil euros ao ano". Ademais asegurou que se lle pagaron "relixiosamente" todos os servizos polo mantemento das lanchas.

"Hai que acougarse un pouquiño e tratar de chegar a acordos", insistiu a alcaldesa en funcións que lembrou que "o IBI é algo regrado e son un club que ten cotas aos seus socios e terán que pagar o que lle corresponde como calquera outra entidade".

Ademais sinalou aos dirixentes do Club Naval que poden reclamar a rebaixa do IBI polas vías que consideren oportunas pero "xogar cos servizos de emerxencias a min paréceme que é un pouco apurado de máis".

O Concello descartou outros emprazamentos alternativos para este tipo de embarcacións, como o Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) ou o peirao de As Corvaceiras por falta de vixilancia.