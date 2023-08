Demandan á Consellería melloras urxentes nos centros educativos caldenses

Logo de visitar os centros educativos de Caldas de Reis e de coñecer as diferentes demandas trasladadas polos equipos directivos e representantes das familias, o goberno municipal decidiu facer presión ante a Xunta para conseguir que se leven a cabo as obras necesarias para garantir a habitabilidade dos centros escolares.

O tenente de alcalde, Manuel Fariña, quere falar co conselleiro de Educación, Román Rodríguez para pedirlle que se instalen os módulos auxiliares que permitan a ampliación do comedor do CPI Alfonso VII.

Por outra banda, os técnicos municipais están elaborando un segundo informe sobre a situación na que se atopa a rede de tubaxes do CPI Alfonso VII, que hai anos que esgotaron a súa vida útil.

En canto ao CEIP de San Clemente, o Concello asegura que é "urxente" unha reforma integral da primeira planta do edificio que inclúa a renovación do falso teito de toda a planta, xa que se atopa nunha situación "moi precaria", así como a substitución das ventás e a carpintería exterior de aluminio, a mellora da cuberta do edificio e a renovación do solo de varias aulas.

Manuel Fariña asegura que "todos estes traballos son de carácter estrutural e por tanto quedan fóra das obrigas de mantemento e conservación que competen ao Concello".

No que respecta aos asuntos que si son competencia municipal, o concello levará a cabo nas vindeiras semanas o pintado de varias aulas e espazos, renovación de area nos areeiros dos patios, nivelación de firme dos accesos, posta a punto da iluminación, entre outros traballos.

Por último, o tenente de alcalde e o concelleiro de educación comprometéronse manter un estricto seguimento destes asuntos e a manter unha comunicación fluída tanto cos equipos directivos como coas familias para darlles cumprida información dos asuntos tratados na reunión.