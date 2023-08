Máis autobuses nocturnos entre O Grove e Pontevedra a partir do domingo

Autobús de transporte público © Mónica Patxot

A partir deste domingo 6 de agosto, a liña nocturna de autobús entre O Grove e Pontevedra que funciona nas fins de semana durante os meses de xullo e agosto terán máis frecuencia, cun axuste de dous horarios na madrugada dos domingos.

Segundo a información facilitada pola Xunta, adiántanse dúas expedicións para facilitar viaxes de volta en horarios intermedios aos actuais.

En sentido O Grove-Pontevedra haberá un novo servizo o domingo ás 05.00 horas, que substitúe o das 07.30 horas para atender os usuarios que se queiran desprazar na franxa horaria intermedia entre o autobús das 03,30 e o das 07,00 horas.

O servizo que viña saíndo ás 05.00 horas de Pontevedra cara ao Grove adiantará o seu horario ás 04,00 horas, polo que os usuarios disporán de autobuses ás 02,00, ás 04,00 e ás 06,00 horas.

Esta liña conta con paradas en distintos puntos do Grove, Sanxenxo, Poio e Pontevedra, segundo a información facilitada pola Xunta de Galicia.

Cos axustes aprobados, os usuarios dispoñen de 12 servizos na noite do sábado ao domingo, 6 expedicións do Grove cara a Pontevedra entre as 21,30 e as 07,15 horas; e outras 6 expedicións no sentido inverso con saídas de Pontevedra entre as 21,30 horas e as 06,00 horas.