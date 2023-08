O PSOE alerta de falta de persoal e medios no CIM de Pontevedra

O PSOE denuncia falta de persoal e medios no Centro de Información á Muller durante este mes de agosto. A concelleira socialista Paloma Castro compareceu este luns ante os medios de comunicación para alertar da precariedade deste servizo que deixa ás mulleres vítimas de violencia de xénero sen recibir a atención que precisan.

Durante estes meses de verán está a producirse no país, sostén Castro, un repunte de violencia de xénero. É por iso que desde o PSOE consideran urxente reforzar o servizo de atención no CIM, no que, segundo a edila, "só está unha funcionaria" porque o Concello non contratou persoal para cubrir as vacacións das traballadoras.

Tampouco está de acordo Paloma Castro coa decisión do goberno local de prescindir durante as festas da Peregrina dos puntos morados. Lugares que prestaban atención e ofrecían información a mulleres. "É un recurso imprescindible", sostén a concelleira.

Por iso, desde o PSOE instan o goberno local a contratar este servizo urxentemente e a reforzar co persoal necesario o CIM.

Doutra banda, critica Paloma Castro ao recentemente constituído novo goberno da Deputación. Denuncia a concelleira a escasa preocupación pola igualdade no PP, que formou un goberno con 11 homes e só 5 mulleres, criticou.

Ao paso desta denuncia saíu a concelleira do Partido Popular Silvia Junco para lembrar que a súa formación presentara unha moción hai catro anos para reforzar con máis persoal o CIM. Unha proposta que o PSOE, con Paloma Castro como responsable desta área, rexeitou, lembran.

Tamén a actual titular de Igualdade, Anabel Gulías, referiuse á protesta dos socialistas para asegurar que o CIM segue funcionando coa mesma planificación do anterior mandato. "Cremos tamén necesario un reforzo para o CIM, mais este reforzo está imposibilitado ao esgotarse con anterioridade o crédito para a área de Igualdade», sinalou Gulías.

Así mesmo, asegura Gulías que en colaboración co sevicio municipal de Festas, haberá un punto morado para prestar atención ás mulleres que o precisen durante as Peregrinas.