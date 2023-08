Dana unha ruleta dun salón recreativo de Poio, grávano as cámaras e deféndese dicindo que as imaxes non son claras

Un home intentou librarse dunha condena por danos nun salón recreativo de Poio alegando que el nin sequera estaba alí, que as imaxes que recolleron as cámaras de seguridade do local non son claras e que ninguén logrou recoñecelo no xuízo, cando, en realidade, non compareceu no xulgado para que fose posible recoñecelo.

Os feitos ocorreron en agosto de 2022 e chegaron a xuízo no Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra. O día da vista oral o acusado non compareceu e acabou condenado polo resto de probas e testemuños prestados, pero mostrouse en desacordo coa condena e decidiu recorrer ante a Audiencia Provincial de Pontevedra.

Agora, a sección segunda da Audiencia confirmou a sentenza inicial, que o condena por un delito de danos á pena de seis meses multa cunha cota diaria de dous euros, isto é, 360 euros.

A sentenza da Audiencia considera probados os mesmos feitos que o Xulgado do Penal, ocorridos sobre as 21.00 horas do 24 de agosto de 2022. O acusado entrou no establecemento de apostas citado, localizado no centro comercial A Barca e causou danos.

Segundo consta en ambas as sentenzas, colleu unha cadeira do local e golpeou con ela un dos postos da máquina da ruleta ,rompendo a pantalla táctil e o cristal dun dos monitores. O custo da reparación ascendeu a 1.211,21 euros.

No seu recurso, o acusado alegou un erro da xuíza do Penal á hora de valorar das probas porque "non estaba no lugar dos feitos". Respecto diso, argumentou que non existen probas suficientes para concluír que fose a persoa que entrou no establecemento e causou danos, dado que as imaxes das cámaras de seguridade "non son nada claras respecto diso".

Ademais, sostivo no seu recurso que "non se pode apreciar con claridade" á persoa responsable dos feitos porque nunca se produciu unha identificación por parte da empregada que supostamente os presenciou, quen se ausentou do xuízo no que estaba citada como testemuña sen xustificación.

Tampouco dá credibilidade ao responsable do local, asegurando que naquel momento non estaba presente "e non coñece de nada ao acusado", referíndose a el sempre por referencias dos seus antigos empregados.

Os seus argumentos defensivos tamén inclúen que non foi detido porque cando chegou a Policía, o autor non estaba xa no local. Con todo, a Policía Nacional identificouno pouco despois do altercado no Paseo de Colón de Pontevedra, nada máis cruzar a ponte da Barca.

Con todo, a xuíza explica que o encargado afirmou que o chamou unha empregada contándolle que un individuo ao que coñecen por outros incidentes entrou no establecemento e, collendo un taburete do local, lanzouno contra a ruleta rusa.

Aínda que non estaba presente, si viu as gravacións do local e non ten ningunha dúbida de que o causante dos danos foi o acusado, asegurando que o coñece por outros incidentes, que sempre estaba bebido e aínda cando non o estaba, sempre era moi agresivo.

A xuíza tamén argumenta que o acusado non compareceu ao acto do xuízo oral polo que a obxección de que a única testemuña que estaba presente abandonou a sala e non houbo un recoñecemento por parte desta "non é admisible xa que dificilmente podería efectuar no devandito acto un recoñecemento de quen decidiu non asistir ao mesmo".