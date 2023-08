Investigan un condutor que se despistou en Poio e chocou contra outro vehículo e dous contedores

Accidente na PO-308 no que un turismo chocou con dous colectores e un vehículo © Policía Local de Poio

A Policía Local de Poio investiga un accidente ocorrido na tarde deste xoves na estrada PO-308 no que un condutor supostamente despistouse e acabou chocando con outro vehículo e dous contedores.

Segundo a información facilitada pola Policía Local, sucedeu sobre as 16.45 horas deste xoves na avenida de San Xoán. Un turismo circulaba pola PO-308 en dirección a Pontevedra cando se saíu da vía e impactou contra os dous contedores e o turismo, que estaba estacionado.

Como consecuencia do accidente, dúas persoas resultaron feridas leves. Ambas circulaban no interior do turismo que se saíu da vía e foron trasladadas por unha ambulancia do 061 a un centro hospitalario.

Ademais, reproducíronse importantes danos materiais tanto nos dous vehículos implicados como nos contedores.

Ata o lugar trasladouse a Policía Local, que realizou ao condutor as probas de consumo de alcol e drogas, dando negativo en ambas. Agora investíganse as circunstancias do sinistro, aínda que todo apunta a unha distracción ao volante.

Como consecuencia deste accidente, producíronse importantes retencións na estrada PO-308 ata que se procedeu á retirada do vehículo accidentado.