Denuncian ante a Fiscalía e os servizos sociais a posible desatención dunha nena de dous anos que acabou no hospital

A Fiscalía de Menores de Pontevedra e o departamento municipal de servizos sociais teñen nas súas mans un informe para avaliar se existe algún tipo de infracción penal ou neglixencia no coidado dunha nena de dous anos que esta semana, tras a alerta dun socorrista da praia fluvial e dun cidadán, acabou no Hospital Provincial.

Ese día, a nena estaba na praia coa súa nai, unha veciña de Pontevedra de 48 anos que ten seis fillos, sendo a maior unha adolescente de 16 e o menor tan só un bebé. Agora trátase de determinar se no comportamento da nai existe algunha posible desatención do coidado da nena.

A colaboración cidadá foi crucial para destapar este caso e que sexa analizado polas autoridades competentes, poñendo de manifesto que é importante que, cando se detectan situacións de alerta ou perigo, contáctese coas Forzas de Seguridade.

O informe, elaborado pola Policía Local, ten a súa orixe nunha intervención realizada sobre as 19.00 horas do pasado luns, 14 de agosto, cando un socorrista da praia fluvial de Monte Porreiro púxose en contacto coa central policial para alertar da presenza dunha nena de pouca idade na praia co que aparentemente era un golpe de calor.

Unha patrulla policial desprazouse ao lugar e entrevistouse co socorrista e cun cidadán, que relataron que esa tarde viran como esta nena caía cada pouco tempo, perdía o equilibrio e todo apuntaba a que non se atopaba ben de saúde. Chegaron a prestarlle atención na caseta do socorrista e estaba moi quente e parecía desvanecerse.

As testemuñas relataron aos policías que era habitual que a súa nai tivese descoidos constantes no coidado dos seus fillos cando estaba con eles na praia fluvial e que resultaba habitual tamén que o socorrista tivese que facerse cargo dun deles.

Cando chegaron os policías á praia, a nena estaba a chorar e ao coidado da súa irmá maior.

Testemuñas do ocorrido relataron que é habitual que a nai se vaia a nadar durante longo tempo deixando aos seus fillos pequenos ao coidado dos seus irmáns maiores, que o bebé que ten apenas estea protexido do sol cunha camiseta e que os nenos estean desatendidos aínda que todo iso deberá determinalo agora a Fiscalía e os servizos sociais.

A nai indicou que non debía tratarse dun golpe de calor, senón que a nena xa estaba así cando chegou á praia, xa estaba mal na casa. A pesar de que todo apunta a unha desatención da nai, ela explicou aos policías que a nena descansara mal de noite.

Visto o estado da nena, os policías decidiron chamar a unha ambulancia e ás 19.25 horas da tarde, a nena foi trasladada ao Hospital Provincial.

A nai autorizou o traslado, que resultou fundamental para a atención desta nena, pois chegou ao centro hospitalario cunha situación tan delicada que tivo que ser atendida na UCI de neonatos. A pequena cumpriu dos anos en xullo.