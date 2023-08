O Goberno local de Caldas lamenta o "desleixo" da Consellería de Educación cos centros educativos do concello

Logo de solicitar unha reunión co Conselleiro de Educación para abordar as melloras urxentes que precisan os centros educativos de titularidade autonómica situados en Caldas de Reis, o Goberno local lamenta "o nulo interese e atención que dende a Xunta do PP se lle presta ás demandas da comunidade educativa do noso concello".

O Goberno local sinala que os compromisos da propia Consellería de Educación cos representantes das familias do CPI Alfonso VII como o de ampliar o comedor escolar para o inicio do vindeiro curso "parece que quedaron esquencidos no fondo dalgún caixón da administración autonómica, o que podería deixar sen un servizo esencial para a conciliación familiar a ducias de familias".

O edil responsable de Educación, Manuel Fariña, manifestou que "a Consellería de Educación debe ser responsable tanto das súas competencias como dos seus compromisos coas familias caldenses".

"Dende o Concello de Caldas non ímos ficar calados e inmobiles fronte aos incumprimentos da Xunta cos escolares caldenses", afirmou Fariña.

En canto ao CEIP de San Clemente asegura o concelleiro do BNG que "é urxente unha reforma integral da primeira planta do edificio", xa que, segundo sinala, hai elementos como o falso teito e a carpintería de aluminio hai tempo que agotaron a súa vida útil, así como tamén se precisa a renovación do solo de varias aulas de Educación Infantil, Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe dado o mal estado do mesmo.

"Todos estes traballos son de carácter estrutural e por tanto quedan fóra das obrigas de mantemento e conservación que competen ao Concello", conclúe o concelleiro.