Recta final para os labores de mantemento en garderías e colexios

O Concello de Pontevedra continúa nesta recta final de agosto realizando traballos de mantemento nas garderías e colexios do municipio. Estes labores son realizados ao longo dos meses de verán co fin de deixar "en estado de revista" os centros de ensino, seguindo as peticións dos equipos directivos dos mesmos, tal e como indica o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

O rexedor visitou esta semana o CEIP Álvarez Limeses para comprobar algunhas das tarefas que foron realizadas neste centro, como a limpeza da cuberta e as baixantes, así como o pintado dunha aula.

Estes, xunto con todos os traballos de mantemento que foron realizados ou se están a realizar, entran dentro do contrato de mantemento, que se atopa dividido en dous lotes —un para a zona norte (adxudicado a Naturgalia) e outro para a zona sur (adxudicado a GPD SL)—, cun importe anual total próximo aos 200.000 euros.

"As obras procuran facerse nos intres nos que non está ocupado o colexio co fin de non interferir nas clases. Este Concello sempre procurará que os nenos e nenas que asisten ás aulas públicas teñan as mellores condicións posíbeis", explicou Lores.

As tarefas a realizar dentro do contrato son moi variadas, e inclúen os pintados das aulas e demais estancias dos centros, substitución de canaletas, limpeza de cubertas e baixantes, pintado de xogos infantís nos patios e arranxos varios (perdas de auga, selado de ventás...), xunto con outros traballos de mantemento.

Ademais deste contrato, tamén están en marcha catro contratos menores para a realización de obras na Escola Infantil A Parda en relación coa colocación de pavimento de caucho no patio exterior, a mellora de superficie no interior do centro, a colocación de protección nas portas e un tratamento antideslizante e de protección anticaída no exterior.

As brigadas municipais tamén realizan labores de pequena reparación, como o arranxo e muda de elementos varios, o traslado de mobiliario, a reparación de fugas de auga en baños ou cociñas, a substitución de luminarias e enchufes ou a poda de árbores e outras vexetacións.