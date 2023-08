Pontevedra non terá que solicitar informes de servidumes aeronáuticas

A Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA) vén de notificar ao Concello de Pontevedra que está exento de solicitar o informe de servidumes aeronáuticas do aeroporto de Vigo que até o de agora era obrigatorio para a concesión de todas as licenzas de edificación (novas ou de rehabilitación) que se realizasen no termo municipal.

O Concello de Pontevedra que ten solicitado esta exención considera unha "boísima nova" a decisión polo que suporá acelebrar os trámites urbanísticos de boa parte das licenzas que tramita e mellorar a resposta de cara ao cidadán.

O acordo recolle "conceder a exención de solicitude de autorización á execución de construcións, instalacións ou plantacións en todo o termo municipal" con excepción de proxectos que superen os 45 metros de altura. Tamén inclúe outras excepcións máis sectorais como a emisión de fumes ou instalacións de placas solares de complexos industriais, nestes casos habería que solicitar o informe.

No caso de Pontevedra este acordo está totalmente en consonancia do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que permite unicamente a edificación en altura de baixo máis seis plantas, que non se achegan aos 45 metros de altura. A resolución afecta a todo o casco urbano e os núcleos rurais que estarán exentos de solicitar este informe sectorial que supoñía demorar varias semanas a concesión da licenza de obra.

Aínda que se poida tratar dun trámite administrativo, na realidade a exención da obriga de presentar este informe sectorial e incorporalo ao expediente supón adiantar en semanas a concesión das licenzas que, na maior parte, están integradas por informes sectorais que o Concello ten que reclamar a outras administracións e moitas veces responsables da demora da concesión dos permisos das obras.