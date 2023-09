Obradoiros, exposicións e xogos pola iguladade encherán Cuntis este sábado co III O Baño Performance

Programación do III O Baño Performance © Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo de Cuntis

O Baño Performance de Cuntis chega esta fin de semana á súa terceira edición organizado pola Asociación Cultural e Xuvenil Río Gallo. Será o vindeiro sábado 2 de setembro co lema 'Pola Inclusión Social e a Igualdade'.

A cita comezará ás 10.00 horas coa apertura da exposición 'Redescubrindo o Arte Rupestre, Novos Petróglifos' do Colectivo Ghuldrigháns.

Ás 12.30 horas chegará a actuación na Praza das Árbores de Catoxo de Culturactiva Produción.

Entre as 12.30 e as 13.30 horas e, pola tarde, entre as 17.00 e as 19.00 horas, haberá un taller sobre inclusión social, 'Os Tipies das mil cores', na Praza das Árbores.

Á cita non faltarán as viaxes en tren turístico. Será cada hora durante a tarde a partir das 16.30. Sairán desde a praza de Galicia e incluirán unha visita guiada a Castrolandín a cargo da Fundación Terra Termarum.

Entre as 18.00 e as 20.300 horas haberá xogos pola igualdade con mímica, debuxos e música a cargo de Amarelas.

Ás 18.00 horas tamén será a quenda da actuación Performance a cargo de S.Ma. Glamping de Culturactiva na praza de Ferrol.

A programación continuará ás 19.00 horas con pasarúas a cargo de Pablo Méndez Performances con Les Variápides.

Ás 20.15 horas a programación terá o seu broche final cunha exhibición de Zumba Performance a cargo de Priscilla Dance, con participación cidadá na praza da Constitución.