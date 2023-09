Unha muller de 32 anos, evacuada ao hospital tras sufrir un accidente en Cambados

Accidente en Vilariño © Servizo de Emerxencias

Unha veciña de Cambados de 32 anos resultou ferida na mañá deste domingo e tivo que ser evacuada ao Hospital do Salnés tras sufrir un accidente de tráfico.

Segundo a información facilitada polo Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados, nun primeiro momento pensouse que a muller estaba atrapada no seu vehículo, pero finalmente non era así.

A muller ferida era a condutora dunha furgoneta que acabou envorcada na zona de Cacabelos, na parroquia de Vilariño.

Ademais de Emerxencias de Cambados, tamén actuaron a Policía Local de Cambados, unha ambulancia do 061 de Cambados e os Bombeiros do Salnés.

A muller foi trasladada en ambulancia ao hospital con mazaduras e dor cervical.