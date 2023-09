Unha única empresa opta a executar a reforma do pavillón de Vilalonga

Construcciones Castro Figueiro S.L.U. é a única empresa que opta a executar a reforma e mellora do pavillón de Vilalonga.

Ao Concello de Sanxenxo chegaron dúas ofertas, pero una delas se descartou por chegar fóra de prazo. A obra saíu a licitación por máis de 249.000 euros e un período de execución de seis meses.

A actuación acometerase a través dun convenio asinado coa Xunta.

O proxecto contempla un saneamento do muro exterior, o pintado da totalidade, a renovación dos revestimentos, tamén se cambiará pavimento deportivo en mal estado e dotarase ao ximnasio dunha ventilación axeitada.

Este pavillón está a ser utilizado polo IES de Vilalonga para realizar as clases de Educación Física e tamén polo Club Sanxenxo de Balonmán para os seus adestramentos, así como polo club de fútbol sala Asociación Xuvenil Saraiba do Mar mentres non está operativo o pavillón de Baltar.