Cae un eucalipto sobre a caseta das mariscadoras en Campelo © Protección Civil de Poio Cae un eucalipto sobre a caseta das mariscadoras en Campelo © Policía Local de Poio

Un eucalipto de grandes dimensións esborrallouse sobre a caseta das mariscadoras na praia de Cabeceira, cortando os dous carrís da estrada provincial EP-0602, o vial que une Lourido con Campelo pola costa.

A central de emerxencias do 112 Galicia foi alertada do suceso sobre as 15:15 horas deste luns.

Afortunadamente non se rexistraron danos persoais.

Este local da confraría de pescadores San Telmo de Pontevedra atopábase baleiro cando caeu a árbore xa que as mariscadoras atopábanse traballando nos Praceres, dentro das xornadas de traballo conxunto das tres confrarías do fondo da ría.

Os danos materiais causados polo esborralle tampouco parecen importantes, nunha primeira valoración, pois a árbore non alcanzou a ningún vehículo aparcado e tan só afectou o peche metálico e á cuberta da caseta sen que se apreciasen danos de consideración.