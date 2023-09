Marín amosa o seu orgullo da nosa lingua e da xente do mar

No marco do programa de dinamización lingüística FalaRedes 2023 da Secretaría Xeral de Política Lingüística para a Rede de Dinamización Lingüística (RDL), en colaboración co Concello de Marín, ven de organizar a exposición "Orgullo da nosa lingua: O galego é un tesouro para compartir".

A exposición estará exposta do 25 de setembro ao 1 de outubro na Avenida de Ourense, diante da Casa Consistorial, e contará cunha persoa dinamizadora que acompañará aos e ás visitantes.

"Orgullo da nosa lingua" recolle algunhas das peculiaridades e trazos de identidade do noso idioma e da súa evolución co obxectivo de promover o galego entre todos os sectores da poboación. Composta por cinco grandes paneis de 1,70 metros de alto e de dúas caras, aborda temas como a riqueza toponímica de Galicia, a abundancia do noso refraneiro, as variedades dialectais, as numerosas palabras que temos para falar da chuvia ou as moitas formas diferentes de chamarlles aos mesmos peixes.

Ademais, o público poderá acceder tamén a premios a través dun código QR dispoñible en cada unha das estruturas da mostra respondendo a un cuestionario sobre a lingua galega e entrando no sorteo de lotes sorpresa, que poderán incluír agasallos como entradas para espectáculos, camisetas, bolsas e moito máis.

O horario será de luns a mércores de 16.00 a 20.00 horas, e de xoves a sábado: de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas.

AS MULLERES E OS HOMES DO MAR SERÁN HOMENAXEADOS

A Asociación do Museo do Mar de Marín homenaxeará o vindeiro día 24 á xente do mar.

O festival foi presentado polos representantes da asociación, Puerto Pérez e José Pérez, e polas concelleiras Marián Sanmartín e Itziar Álvarez.

O festival comezará cun acto pola mañá ás 12.30 horas na Praza 8 de Marzo ca presentación dun espazo efímero, que contará cunha creación da Asociación de Alfombristas de San Martiño, de Moraña, e cunha obra de plástico reciclado, "Inmigración pola supervivencia", dos artistas Cristina Pino e Gustavo Suasnábar.

Nese acto, faráselle unha homenaxe a Luís Gómez Area, patrón de flota pesqueira que co seu traballo colaborou en facer grande o noso porto de Marín. Despois, pola tarde, o acto comezará ás 18.30 horas na Alameda Rosalía de Castro coas actuacións de Máis Cantos e unha gala presentada por Nelson Quinteiro, na que se proxectarán vídeos de catro homes e catro mulleres do mar.