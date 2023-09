O Museo do Mar homenaxeará este domingo ás mulleres e homes do mar

© Asociación Por un Museo do Mar para Marín

A Asociación Por un Museo do Mar para Marín organiza un festival durante no que homenaxeará ás mulleres e homes que dedicaron a súa vida a traballar en labores vinculadas ao mar. Será ao longo da xornada do domingo 24 de setembro.

Pola mañá, a partir das 12.30 na Praza 8 de Marzo, onde ten a súa sede o Museo do Mar, as persoas que se acheguen poderán desfrutar dun monumento efémero elaborado pola Asociación de Alfombristas de San Martiño de Moaña. Estes artesáns realizarán unha alfombra floral con escenas mariñeiras.

No mesmo espazo poderase gozar da obra escultórica Inmigración por la supervivencia dos artistas Cristina Pino e Gustavo Suasnábar.

Os actos da mañá rematarán cunha homenaxe a Luís Gómez Area, un dos patróns da frota pesqueira de maior idade do concello de Marín.

Pola tarde, a partir das 18:30 horas, na Alameda Rosalía de Castro (ou no Multiusos da Praza de Abastos, en caso de choiva) terá lugar o acto central desta III Xornada de Homenaxe ás Mulleres e Homes do Mar.

Consuelo Santiago García, Severino Bouzas Graña, Pascual Rodríguez Ferreirós, Visitación Núñez Castro, Ana González Santiago, Antonio Castro Area, Luis Durán Pastoriza e Mª Dolores Dopazo Barros serán as persoas homenaxeadas.

O acto consistirá na proxección dun vídeo-homenaxe de cada unha delas, realizado por Lukas Santiago, que resume a súa experiencia vital. Tras a proxección das pezas audiovisuais realizarase a homenaxe pública coa entrega dos obsequios conmemorativos.

O presentador do acto será Nelson Quinteiro, director da agrupación musical 'Máis cantos', que será a encargada de pechar a xornada cunha selección de cancións tradicionais e cantos de taberna.