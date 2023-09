É seu o boleto do Euromillones premiado cun millón de euros en Pontevedra?

O sorteo de Euromillones celebrado o venres premiou cun millón de euros a un boleto selado en Pontevedra.

Trátase do acertante do código El Millón, cuxo boleto foi validado na Administración de Loterías nº 2 de Pontevedra, situada na rúa Joaquín Costa e que rexenta Olga Juncal.

No sorteo deste venres non houbo boletos acertantes de Primeira Categoría (5 acertos + 2 estrelas), aínda que un acertante de Segunda Categoría, cuxo boleto foi validado fóra de España, levará 681.329 euros.

Segundo informou Loterías e Apostas do Estado, ao non existir acertantes de Primeira Categoría increméntase o bote que se poñerá en xogo no próximo sorteo. Deste xeito, un único acertante da máxima categoría podería gañar o vindeiro martes, 26 de setembro, un premio de 39 millóns de euros.

A recadación do sorteo celebrado o venres ascendeu a un total de 52.209.124 euros.