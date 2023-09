Segue a racha: A Primitiva deixa en Marín un premio de 1.377.570 euros

Administración de Loterías N° 3 de Marín © Google Maps

O sorteo da Primitiva deixou en Marín un premio de 1.377.570 euros.

Trátase dun acertante de Primeira Categoría (6 acertos) cuxo boleto foi validado na Administración de Loterías N° 3 de Marín, situada no número 87 da Avenida Ourense, segundo informa Loterías e Apostas do Estado a través dun comunicado.

A combinación gañadora foi 49, 21, 26, 42, 20 e 37; o complementario 7 e o reintegro 7.

No sorteo da Primitiva deste sábado non hai acertantes da categoría especial, polo que se xerou un bote co que, no próximo xogo, un único gañador podería obter 31 millóns de euros.

Lembremos que o venres foi o sorteo de Euromillones outorgaba O Millón a un boleto selado en Pontevedra.