Remata a reforma integral do centro de saúde de Campo Lameiro

Visita ao Centro de Saúde de Campo Lameiro © Xunta de Galicia

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, supervisou este mércores xunto co alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, e o xerente da área sanitaria, José Flores, as obras de reforma do centro de saúde deste concello que veñen de concluír recentemente a súa segunda fase.

As actuacións rematadas inciden na eficiencia enerxética e na accesibilidade do edificio.

Consistiron na renovación das cubertas do soportal existente, na construción dunha cuberta para acceso dos pacientes desde a ambulancia, na substitución da carpintería exterior por outra con rotura térmica e dobre acristalamento, na modificación da rampla de acceso para cumprir coa normativa de accesibilidade, así como melloras da instalación eléctrica, reparación de radiadores e pintado exterior e interior de todo o edificio e colocación de falsos teitos en planta baixa. Tamén se rehabilitou a construción anexa que acollía a sala de caldeiras para crear unha nova sala, ampliando así os espazos asistenciais do centro.

O orzamento desta fase foi de mais de 110.000 euros, completando a renovación integral do centro de saúde tal e como fora comprometido, en febreiro do ano pasado, polo conselleiro de Sanidade despois de visitar a primeira fase da actuación, unhas obras de renovación da cuberta na que se investiran mais de 47.000 euros.

Todas estas obras, que supuxeron un investimento total de case 160.000 euros no centro, foron froito de senllos convenios de colaboración entre a Xunta e o Goberno Local ao tratarse dun edificio de titularidade municipal. Deste xeito, o Concello foi o encargado de levar a cabo as actuacións necesarias para a correcta execución das obras coa redacción do documento técnico necesario para a execución das obras, licitación e execución das mesmas.