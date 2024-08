Silvia Aguete anuncia a súa retirada: "En poucos sitios sentinme tan ben como pisando unha pista de fútbol sala"

A recoñecida no ano 2020 como mellor gardameta de fútbol sala do mundo, Silvia Aguete, colga as luvas.

Tripla campioa de Europa coa Selección Española, a intención da pontevedresa era poder chegar a disputar a próxima tempada o primeiro Mundial da historia, pero priorizou o seu futuro lonxe do deporte tras lograr praza laboral por oposición hai escasos meses.

"Non me gustan o despedidas pero chegou o momento de dar un pasito á beira e seguir gozando desde outra perspectiva", avanzaba a que fose porteira de Poio Pescamar e Marín Futsal como encabezado dun comunicado compartido a través das súas redes sociais.

"No 40x20 sempre me sentín libre de complexos e coa capacidade de ser eu mesma en todos os aspectos. Da súa man desenvolvinme como persoa e aprendín uns valores que levo gravados a lume para o resto da miña vida. En poucos sitios sentinme tan ben como pisando unha pista de fútbol sala e competindo ao máximo nivel, pero agora toca poñerlle punto final e seguir gozándoo doutro maneira", afirma.

"Grazas infinitas a todas e cada unha das persoas que me axudaron a dar cada paso e tamén ás que se encargaron de todo o contrario. O bo e o malo fixeron de min a persoa que son e da que estou moi orgullosa", explicou a pontevedresa convertida xa en todo unha lenda do fútbol sala nacional. Non en balde retírase como a gardameta que defendeu en máis ocasións a portería da Selección Española.