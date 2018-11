A débeda do Teucro segue reducíndose e Carlos García-Alén anuncia a súa candidatura á reelección

Carlos García-Alén diríxese á asemblea de socios da SD Teucro © PontevedraViva

Case catro anos despois, o Teucro celebrou asemblea de socios para presentar unha situación económica aínda complicada, pero notablemente mellorada, que sitúa a débeda total do club por baixo do medio millón de euros, desde os máis de 1.800.000 aos que chegara antes da entrada no proceso concursal hai cinco anos.

Ademais, o presidente, Carlos García-Alén, cuestionado por algúns socios polo feito de non convocar asemblea para dar contas da súa xestión nos últimos tres anos, despois de iniciar a reunión pedindo desculpas e argumentando tal feito en motivos persoais e acumulación de traballos, anunciou a súa intención de convocar eleccións no próximo mes de decembro, cando expira o seu actual mandato, facendo pública despois a PontevedraViva a súa intención de presentarse á reelección por un novo período de catro anos.

Foron 35 os socios que acudiron á convocatoria do club, nunha asemblea que tivo como marco os salóns do Hotel Galicia Palace, de Pontevedra.

Do primeiro punto da orde do día (liquidación do orzamento da tempada 2017-2018), o máis destacable é que se obtivo unha diferenza entre os ingresos reais e os gastos reais que arroxaron un déficit de algo máis de 60.000 euros, que os actuais xestores xustificaron por non poder contabilizar na tempada algúns patrocinios privados aprobados unha vez finalizada a tempada, así como subvencións públicas cuxa resolución se atrasou.

A continuación, no segundo punto da orde do día, deuse a coñecer a conta de Perdas e Ganancias e o Balance de Situación ao 31 de xullo de 2018, o máis destacable da conta de Perdas e Ganancia arroxa un resultado negativo de 18.673,06 euros que se obtén de sumar ao resultado negativo ordinario de 61.624,22 os ingresos excepcionais do concurso de acredores da actual tempada (débeda ordinaria non reclamada e da que xa non hai obrigación de pago).

A débeda total do Teucro é de 495.540,26 euros

Polo que se refire ao Balance de Situación da entidade, arroxa unha débeda total de 495.540,26 euros, desagregados en 328.693,75 euros de débeda a longo prazo e 166.846,51 euros de débeda a curto prazo. Do conxunto desta débeda, corresponde a débeda concursal subordinada 246.477,38 euros; a débeda con partes vinculadas (directivos) 113.586,37 euros; a débeda con entidades financeiras e outros acredores 111.753,57 euros e, por último, a débeda concursal ordinaria a pagar antes de final de ano por importe de 23.722,94 euros.

A directiva teucrista destacou a positiva evolución da débeda concursal, cuxo resumo se pode comprobar no cadro desta ligazón, resaltando o feito de que entre os pagos realizados e a débeda condonada por acredores, por un importe próximo aos 800.000 euros entre ambas, fixeron posible que a SD Teucro non desaparecese, indicando que "non foi nada fácil e aínda queda un longo camiño por percorrer ata a total desaparición da débeda que provén do concurso de acredores".

Desas cantidades que aínda debe pagar a sociedade, cuxa obrigación de pago vai desde abril do 2019 a abril de 2023, nas dúas primeiras anualidades hai que pagar 36.971,60 euros en cada unha, na terceira anualidade haberá que pagar 49.295,48 euros, mentres que nas dúas últimas anualidades a contía para pagar alcanza os 61.619,35 en cada unha tamén. Para poder cumprir con estes pagos do concurso de acredores, dos cales a gran maioría da débeda é coa Axencia Tributaria, e cumprir ao mesmo tempo cos compromisos de cada tempada deportiva, García-Alén destacou que "será necesario un esforzo importante por parte de todos os estamentos que conforman o Club e tamén se deberán dirixir todos os esforzos a facer máis atractivo o Club a novos patrocinadores e seguir demandando o maior apoio institucional posible".

A continuación someteuse á asemblea a aprobación do orzamento da tempada en curso 2018-2019, cuns ingresos previstos de 550.000,00 euros, uns gastos previstos de 510.000,00 euros, dos que máis de 357.000 corresponden a gastos do primeiro equipo. De cumprirse as previsións, a tempada debe arroxar un superavit de 40.000,00 euros.

García-Alén: "Teño previsto presentarme para outros catro anos de mandato xa que aínda me queda ilusión por facer máis grande este club"

Despois do aluvión de números e datos económicos, procedeuse a ler a memoria das actividades do Club realizadas na tempada 2017-2018, para pasar a comentar os principais acordos adoptados pola Xunta Directiva así como propostas para o que queda de mandato, que finaliza o día 3 de decembro.

Respecto diso, Carlos García-Alén anunciou que "Convocaremos unha Asemblea Extrordinaria seguramente para o mesmo día 3 de decembro para aprobar o calendario e iniciar o proceso electoral".

Preguntado respecto diso por PontevedraViva, á finalización da asemblea, García-Alén admitiu a súa intención de renovar o seu mandato á fronte da entidade teucrista, manifestando que "Teño previsto presentarme para outros catro anos de mandato xa que aínda me queda ilusión por facer máis grande este club e estou convencido de que é posible".