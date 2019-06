Ferrán Cisneros convértese na terceira fichaxe do Teucro

A Sociedad Deportiva Teucro esfolla a margarida e avanza con paso firme na composición dun plantel co que aspira a pelexar polos primeiros postos a próxima tempada na División de Honra Prata.

O conxunto pontevedrés con,firmou este luns a súa terceira fichaxe para a próxima campaña, o do catalán Ferrán Cisneros.

O central, de 20 anos de idade e formado na canteira do FC Barcelona, chega a entidade azul tras debutar o curso pasado na División de Honra Prata co Sant Martí Adrianenc.

Na tempada recentemente finalizada, Cisneros xogou 28 partidos anotando 82 goles.

"Vén de facer unha boa tempada en Prata e coa experiencia gañada en canteiras tan importantes como a do Barcelona e a do Granollers", asegura Luís Montes, que espera del que achegue certa versatilidade xa que é "capaz de xogar tamén nos dous laterais e que destaca pola súa capacidade na dirección, xogando ben co pivote e facilitando o labor dos seus compañeiros", sinalou o técnico.

Ferrán Cisneros asina por un ano co Teucro e únese a un plantel na que xa figuran Vicente Poveda, Andrés Moyano, Domingo Luís, Samu Pereiro, Christopher Corneil e Federico Wermbter.