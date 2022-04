Choiva de medallas para o piragüismo galego na I Copa de España Sprint celebrada en Verducido

Primeira rolda da Copa de España de piragüismo Sénior e Xuvenil en Verducido © Cristina Saiz Primeira rolda da Copa de España de piragüismo Sénior e Xuvenil en Verducido © Cristina Saiz Primeira rolda da Copa de España de piragüismo Sénior e Xuvenil en Verducido © Cristina Saiz

O complexo deportivo David Cal do Pontillón do Castro acolleu unha cita en grao sumo especial esta fin de semana pola calidade dos seus participantes. E é que, nin máis nin menos que oito medallistas olímpicos e algúns finalistas de citas continentais, mundiais e Xogos Olímpicos acudiron a Verducido para disputar na I Copa de España Sprint.

A xornada deu comezo o sábado coas distintas regatas condicionadas polas condicións metereolóxicas. Entre o frío e o forte vento en contra, os padeeiros tiveron complicacións para competir con normalidade pero fixérono ata o último suspiro.

Non defraudou esta primeira cita, e é que os grandes favoritos galegos e aspirantes ao triunfo clasificáronse para a segunda xornada. Antía Jácome, Claudia Couto, Teresa Portela, Pablo Crespo, Roi Rodríguez, David Barreiro, Jaime Duro, Diego Romero, Diego e Noel Domínguez demostraron o seu gran estado de forma para asinar uns resultados que lles permitiron acceder á final e, con ela, á loita polas medallas.

As pontevedresas Antía Jácome e Claudia Couto foron as encargadas de abrir a xornada da matinal do domingo coa proba C1 200. Aí coroouse a gran rival María Corbera, que fixo un tempo de 47.892 que lle permitiu facerse coa medalla de ouro. Segunda foi María José Mailliard (48.574) e terceira Jácome (48.601), que se colga o bronce. Couto conformouse cun tempo de 49.581 e o cuarto posto.

Loitou tamén polo podio a olímpica Teresa Portela despues de gañar a súa semifinal con solvencia no K1 500. Con todo, o podio da final estivo en grao sumo igualado e decidiuse por poucas décimas. Begoña Lazkano levou o ouro con 1:57.273, Laia Pèlachs a prata con 1:57.382 e Portela o bronce con 1:57.623.

En categoría masculina, ata seis padeeiros galegos participaron na final de C1 1000 metros. O mellor foi David Barreiro, que alcanzou o terceiro chanzo do podio cun tempo de 4:09.192. Pablo Crespo foi cuarto; Diego Domínguez, quinto; o seu irmán Noel, sexto, e Jaime Duro, sétimo. O podio completárono os sevillanos Cayetano García (4:06.070) e Pablo Martínez (4:07.435), primeiro e segundo respectivamente.

O betanceiro Carlos Arévalo, agora nas filas do Ucam Murcia, accedeu ás finais de K1 200 e 500 metros. Na primeira delas colgouse o ouro cun tempo de 36.240, superando ao mismísimo Saúl Cravioto (36.312), que foi segundo. Terceiro foi Iván Fernández (37.186).

Na seguinte proba, aínda que Arévalo non conseguiu o primeiro posto, fíxose cunha medalla con sabor a bronce. Primeiro foi Marcus Cooper (1:43.941) e segundo foi Lázaro López (1:44.559).

Finalmente, o outro galego que accedeu á gran final do domingo foi o tudense Roi Rodríguez, que competiu na distancia olímpica de 1000 metros. Rodríguez, que en fronte tiña varios ósos duros, fixo un tempo de 3:42.822 que lle deu a terceira posición. Francisco Cubelos foi primeiro (3:41.189) e Pedro Vázquez foi segundo (3:42.716).

Consulta todos os resultados da I Copa de España Sprint na seguinte ligazón