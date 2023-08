Daniela Suárez prepárase en Barcelona para a súa participación no mundial infantil de natación artística

Daniela Suárez, nadadora do Galaico Sincro © Club Galaico Sincro

A prometedora nadadora do Galaico Sincro Daniela Suárez inicia este mes a súa andaina cara ao mundial infantil de natación artística, que se celebrará en Atenas entre o 30 de agosto e o 3 de setembro.

A pontevedresa preparará a súa participación na cita mundialista no Centro de Alto Rendemento de Sant Cugat do Vallès, en Barcelona, do 2 ata o 28 de agosto.

Pero esta vez Daniela non será a única representante da sincronizada galega no equipo nacional. Estará acompañada por Helena López, nadadora do RCN Vigo; e de Sandra Montes, directora técnica de natación artística no CGTD de Pontevedra e que exercerá de adestradora da selección española infantil neste mundial.