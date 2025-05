La Bienal convertirá a Pontevedra en un escenario vibrante de reflexión, debate y celebración de la cultura contemporánea

Las Ruínas de Santo Domingo han acogido este lunes la presentación del programa de artes vivas de la Bienal, que se celebrará entre junio y septiembre de este 2025 en Pontevedra y también en las sedes de Ponteareas, Vigo, Sanxenxo y O Grove.

La 32ª Bienal de Pontevedra abrirá sus puertas el sábado 21 de junio. Según ha explicado el comisario de la Bienal, Antón Castro, esta cita internacional con el arte contemporáneo, organizada por la Diputación de Pontevedra a través del Museo de Pontevedra, reflexionará acerca de varios temas que reflejan el momento presente del arte y los desafíos de la sociedad actual "en un mundo gobernado por psicópatas narcisistas".

El título "Volver a ser humanos. Ante el dolor de los demás" parte del pensamiento de Rob Riemen y de los textos de Susan Sontag y sugiere que solo a través de la reflexión sobre el conflicto podemos redescubrir nuestra humanidad.

Más de sesenta artistas de 28 nacionalidades, incluidos algunos de zonas en conflicto, participan con obras que abordan temas como la espiritualidad, el amor, la tolerancia, la verdad y la utopía "buscando ofrecer una respuesta de esperanza e invitar a la reflexión y la sanación colectivas". La exposición comienza con 'Los desastres de la guerra' de Goya, una serie que establece las bases para explorar el sufrimiento humano y las formas de resistencia frente a la violencia.

"Va a ser un exitazo", auguró el presidente de la Diputación, Luis López que también destacó que "la provincia de Pontevedra es una potencia natural, turística y cultural" algo que la Bienal "va a proyectar a todos los niveles".

En este sentido, afirmó López que la recuperación de la Bienal será una oportunidad para "consolidar a la ciudad y a la provincia como un foro en el que reflexionar sobre la condición humana", para afianzar el crecimiento del turismo internacional en las Rías Baixas, "porque muchas personas descubrirán este paraíso y después pasará lo que pasa siempre, quien prueba, repite"; y un "revulsivo económico" para la hostelería y el comercio local de toda la provincia.

También el vicepresidente Rafa Domínguez remarcó la importancia de este evento para la ciudad y el prestigio de los artistas invitados, muchos de ellos con experiencias en bienales tan reconocidas como la de Venecia. Según explicó, muchos artistas aceptaron participar en esta Bienal pontevedresa por el tema escogido y también por la recuperación de la Bienal más antigua de la Península Ibérica, que "viene para quedarse".

El Museo de Pontevedra será el epicentro pero la Bienal se extenderá por plazas, fachadas y edificios emblemáticos de toda la ciudad.

En Pontevedra acogerán obras de la Bienal: los edificios Castelao y Sarmiento del Museo de Pontevedra, la Iglesia del convento de Santa Clara, las Ruinas de Santo Domingo, el Café Moderno Afundación, la Facultad de Bellas Artes, las Fundaciones Manuel Moldes y RAC, la Isla de las Esculturas y el Puente de Santiago. También las fachadas del Pazo Provincial de la Diputación, de la iglesia de la Virgen Peregrina y de la Casa da Luz.

Además, serán sedes del programa de Artes Vivas el Museo das Salgadeiras de Moreiras, de O Grove; las Naves de Aceros del Tea, en Ponteareas; la Capilla de A Lanzada, en Sanxenxo y el Museo del Mar de Galicia, en Vigo. Y en Pontevedra: el Liceo Casino, el Museo de Pontevedra, el Pazo Provincial de la Diputación, las Piscinas del Complejo Deportivo Rías do Sur y el Teatro Principal.

El domingo 22 de junio se activará en el Museo de Pontevedra la pieza 'Máquina para restaurar la empatía', de Eva Koťátková y tendrá lugar el espectáculo de la artista palestina Raida Adon 'Me and My Soul' (Mi alma y yo), ambas citas en el Edificio Castelao.

Los días 20, 21 y 22 de junio, a las 23:30 horas, tendrá lugar la intervención artística 'Peregrinacolor' en la fachada de la iglesia de la Virgen Peregrina de Patrick Warrener, con música de Akazie, consiste en una proyección lumínica que dialogará con la arquitectura del templo y resaltará sus formas y detalles mediante el uso de la luz.

La Bienal de Pontevedra incluye en su programa el ciclo 'Cine, Arte y Guerra' que programará las películas 'Diamantes de la noche' (29 de mayo), en el Jardín del palacete de las Mendoza; y en el Edificio Castelao, Museo de Pontevedra se proyectarán: 'Hitler vs Picasso y otros artistas modernos' (5 de junio), 'Buenos tiempos, maravillosos tiempos' y 'Diálogo árabe-israelí' (12 de junio), 'El silencio del mar' (3 de julio), 'Nausicaä del Valle del Viento' (9 de julio), 'Culloden' y 'El juego de la guerra' (17 de julio).

También programarán charlas y conferencias de algunos de los artistas que partiparán en esta exposición.

En total, la Bienal acogerá obras de: Aboubacar Traoré, Almudena Fernández Fariña, Andrea Davila Rubio, Anna Hulačová, Antoni Muntadas, Antonio Ballester Moreno, Arvin Golrokh, Beatriz Ruibal, Carlos Bunga, Carlos Fer, Carmen Hermo, Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Christian Villamide, Dagoberto Rodríguez, Damián Ucieda, Denilson Baniwa, Diana Larrea, Emily Jacir, Eva Koťátková, Farida El Gazzar, Federico Solmi, Francesc Torres, Francisco de Goya, Fritzia Irizar, Gabriel Tizón, Gervasio Sánchez, Hans Haacke, Idoia Cuesta, Isabel Rocamora, Lois Patiño, Manal AlDowayan, Manuel Casimiro, Manuel Vilariño, Marina Núñez, Marta Pazos, Miki Kratsman, Miki Leal, Natee Utarit, Norberto Olmedo, Olafur Eliasson, Paloma Navares, Pilar Albarracín, Priscilla Dobler Dzul, Raida Adon, Regina José Galindo, Robert Capa (Endre Ernö Friedmann), Rosalind Nashashibi, Sandra Cinto, Simeón Saiz Ruiz, Soledad Penalta, Sophia Al-Maria, Susan Philipsz, Taisia Korotkova, Tobias Rehberger, Violeta Quispe Yupari, Wang Guangyi, Wardha Shabbir, Yarema Malashchuk y Roman Khimei, Yasmeen Abdullah, Zehra Doğan.