Gonzalo Arca presenta su primer álbum en solitario en el Salón García

El cantante Gonzalo Arca elige Vilagarcía de Arousa para iniciar la presentación de su primer LP en solitario "Ni el tiempo ni la distancia", un trabajo que se podrá escuchar en el emblemático Salón García el viernes 4 de abril.

El concierto, que comenzará a las 21:00 horas, permitirá al público acercarse a las diez canciones que componen este álbum, en el que se fusionan el pop y el rock.

Las entradas para el espectáculo ya están a la venta por 15 euros en los establecimientos Duende, Miúdo, La Bolsa y Chirin-Jito, mientras que el día del concierto el precio ascenderá a 18 euros en taquilla.

"Se trata de una oportunidad única en la que disfrutar de este artista polivalente que lleva 25 años trabajando", destacó este miércoles Sonia Outón, concejala de Cultura de Vilagarcía, durante la presentación del evento.

La edil subrayó la profundidad de las letras del nuevo disco, que salió a la luz el 1 de febrero, que incluye temas como "Dama de Las Hortensias", "Chulería Tropical" o "El Último Tren".

Para esta nueva etapa, Arca estará acompañado por una banda de lujo formada por el guitarrista vilagarcián Pablo Pérez, colaborador habitual de Loquillo, el teclista Xabier Viéitez, el bajista Jesús Vidal y el batería Nico Rodríguez.

"Son músicos que llevan tanto tiempo como yo en este oficio, por lo que el concierto será todo un espectáculo", afirmó el propio cantautor en la presentación.

Aunque el artista tiene previsto realizar una gira por Galicia y no descarta llegar a Madrid, quiso comenzar este nuevo proyecto en la ciudad que lo vio crecer artísticamente.

Sonia Outón y Gonzalo ArcaConcello de Vilagarcía de Arousa

El músico arousano inició su carrera musical en el año 2000 con 17 años siendo líder de la banda Vado Permanente y durante su trayectoria también formó parte de la banda Sugar Mountains.

En 2014 publicó un mini LP en solitario, con seis temas, bajo el título "Alone at the crossroad", convirtiéndose en un notable éxito dentro del panorama de la música independiente.