El historiador, escritor y político, Celso García de la Riega entra en el Álbum de Galicia

El Álbum de Galicia, colección de biografías del Consello da Cultura Galega (CCG), incorpora este viernes la entrada de Celso García de la Riega (Pontevedra, 1844-1914).

Fue un historiador y escritor considerado como el primer impulsor de la teoría gallega de Cristóbal Colón.

A lo largo de su vida profesional tuvo múltiples intereses y destacó en diversas facetas, como la política, la investigación en el campo literario e histórico, el periodismo y las artes plásticas.

Fue uno de los fundadores de la Sociedad Galicia Literaria y miembro de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, además de ser uno de los primeros socios de la Real Academia Galega trala su fundación.

Guillermo García de la Riega Bellver es el autor de la entrada que está disponible para consulta en el web del CCG.

La entrada del Álbum de Galicia comienza con un recorrido por los primeros años de su vida laboral, donde desempeñó varios cargos públicos relacionados con la política. Trabajó como funcionario en el Gobierno Civil de Pontevedra, en el Gobierno General de Cuba y de la Habana, en el Ministerio de Ultramar y gobernador de la provincia de León entre otros. Tuvo vinculación con el Partido Liberal, con el que llegó a ser diputado por Cambados, consiguiendo diversos beneficios para el comercio marítimo de la zona.

En su faceta intelectual, la entrada destaca que García de la Riega era colaborador habitual en medios de comunicación como Diario de Pontevedra, Heraldo Gallego, Correspondencia Gallega, Ilustración Gallega y Asturiana o Galicia Moderna, donde publicaba artículos, poesía, relatos breves y análisis históricos.

En 1875 fue uno de los fundadores de la Sociedad Galicia Literaria, junto con autores como Manuel Curros Enríquez o Teodosio Vesteiro Torres. Dicha institución, de carácter progresista, fue creada para velar por los intereses morales y literarios del país bajo el lema 'Libertad, igualdad, fraternidad'. Su faceta literaria se vino recompensada con la invitación a formar parte de la Real Academia Galega, institución que abandonó tras desacuerdos con el presidente Manuel Murguía.

Por otra parte, fue miembro de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, fundada en 1894, donde trabajó en la catalogación y organización del Archivo Municipal de Pontevedra junto con Casto Sampedro, Carmelo Castiñeira y Luis Sobrino.

Además de su faceta como investigador y escritor, cultivó la pintura y el dibujo en tinta y acuarela, plasmando los paisajes de Pontevedra. Obras plásticas con las que participó en la II Exposición Enrique Campo, organizada por la Sociedad Arqueológica.

El historiador consiguió una gran notoriedad por iniciar la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón, defendiéndola en varias obras como La Gallega, nave capitana de Colón o Colón, Español. En 1898 impartió una conferencia al respecto en la Sociedad Geográfica de Madrid titulada Cristóbal Colón, ¿Español?, que tuvo gran repercusión en la época, pero que le valieron el rechazo de muchos de los intelectuales de su tiempo.

En 1917, la Real Academia Gallega cuestionó la autenticidad de los documentos empleados por García de lana Riega para defender la teoría "Concluimos que hubo una manipulación sistemática, dirigida a modificar o suplantar varios nombres de personas (...) en lo que se refiere a los lugares alterados, carecen absolutamente de valor".

Con todo, posteriormente se demostró que la manipulación de los documentos por parte de García de la Riega solamente consistió en facilitar la visualización y presentación de la información sin manipular el contenido.

La autora Emilia Rodríguez Solano sostenía en su Memoria de Licenciatura de 1967 que las modificaciones del historiador consistieron en "Avivar la letra para facilitar la reproducción y no en modificar el contenido (aunque que en caso alguno la autora no lo descarta)". Nuevos estudios, realizados con técnicas más adelantadas, como el realizado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (ICPE), van en la misma línea interpretativa. En el año 2014 la Real Academia Galega, basándose en esos análisis, afirmaba que no consideraba justas las calificaciones vertidas sobre la figura del autor a comienzos del siglo XX, que lo consideraron un falsificador.