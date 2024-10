Juan Echanove: "Celebrar a Valle-Inclán en Vilanova de Arousa es un honor"

El actor Juan Echanove ha recibido el premio Séptimo Miau, dentro de los actos organizados por la Asociación de Amigos de Valle-Inclán con motivo del 158 aniversario del nacimiento del escritor.

Tras recibir el premio, en un acto celebrado en el auditorio municipal que lleva el nombre el dramatugo pontevedrés, Echanove ha destacado su satisfacción por recibir el galardón, una figura diseñada por Juan Fernando Laiglesia.

"Celebrar a Valle-Inclán en Vilanova de Arousa es una alegría y compartir esta jornada con todos los que hoy nos hemos reunido aquí es muy satisfactorio", ha señalado el actor, que ha asegurado que "desde que me comunicaron el premio mi deseo era el de compartir este día con todos".

En su intervención, ha señalado que "no me puedo quejar de lo que he logrado" después de que la senda que trazó desde el inicio de su carrera a través de Valle-Inclán "me ha llevado a buen puerto".

Emocionado, Juan Echanove ha confesado que "como todos vamos cambiando porque la vida es un eterno cambio, siempre tengo la figura estática de mis principios que me impulsa para continuar en esta senda tan misteriosa y casi esperpéntica que es la vida".

Además, preguntado sobre cuál era su obra favorita de Valle-Inclán ha afirmado que era Divinas palabras, pero ha añadido que "en el rincón de la mentira que todos tenemos mi preferida es Luces de Bohemia".

Echanove obtuvo en el año 1987 el Goya al mejor actor de reparto por su papel como Miguelín, el padronés en la versión cinematográfica de Divinas palabras dirigida por José Luis García Sánchez y que tras la entrega del premio ha sido proyectada en Vilanova de Arousa.

Este premio se ha entregado durante los actos de la Semana Cultural Valle-Inclán que organiza el Concello de Vilanova de Arousa con motivo del 158 aniversario del escritor, nacido el 28 de octubre de 1866.

Entre los eventos programados se incluyeron la lectura ininterrumpida de obras del autor arousano o una ofrenda floral ante su monumento, en el que Fátima Rey leyó el manifiesto valle-inclaniano. Además, se presentó el último número de la revista Cuadrante.