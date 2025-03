PODCAST. Aquí un libro-joya en fondo y forma: ‘Mañana es tarde. Sin la Naturaleza no hay Sostenibilidad’

Montivago, lunear, lubricán, arrebol, atalayar, columbrar, chapaleteo, rebalaje, espingaratar, bruar… son unas pocas de las muchísimas palabras que hay dentro de ‘Mañana es tarde. Sin la Naturaleza no hay Sostenibilidad’. “Las dejo como una especie de guía del tesoro para apreciar mejor lo que nos rodea” dice Mónica Fernández-Aceytuno en la charla que mantenemos en el podcast ‘Cara a cara’.

Y es que como explica esta bióloga y divulgadora, que reside en una aldea de Oza-Cesuras desde hace treinta años, “estamos unidos a la naturaleza por las palabras. Todos los animales tienen un lenguaje, pero ninguno escribe, solo nosotros. La palabra fue la que nos dio la herramienta para avanzar más allá del instinto. Tenemos que volver a la naturaleza y si no sabemos nombrar, no vemos. El olor a mar lo apreciamos, pero si sabemos la palabra maruxía, se aprecia mucho más”.

‘Mañana es tarde. Sin la Naturaleza no hay Sostenibilidad’ se podría describir como un libro-joya, en forma y fondo. En su interior hay relatos de vivencias personales con divulgación medioambiental no exenta de crítica y afán clarificador a partes iguales.

Un total de setenta capítulos encabezados cada uno de ellos por un término. Comienza con ‘Acción preventiva’ y el segundo, ‘Acuífero’ es un capítulo que concluye con una aseveración: Galicia necesita un renacimiento y un milagro.

¿A qué se refiere?, responde: “hay un decálogo al principio del libro y el más importante es que sin personas no hay sostenibilidad. La clave es respetar a las personas, no se puede despreciar a las personas que defienden el medio ambiente porque entonces se está en contra de la sostenibilidad. Si quienes dirigen no entienden que las personas son esenciales, para mañana será tarde también”.

Recorrer estas páginas es encontrarse con el maniqueísmo, o empleando otro de los términos del libro, el greenwashing que existe con la ‘agricultura ecológica’. Fernández-Aceytuno apunta que “hay que seguir el ciclo de vida de un producto porque nos venden como ecológicos productos que realmente no lo son. Y me gusta recordar que en ecología, hasta las soluciones tienen consecuencias”.

‘Mañana es tarde’ tiene otro mensaje paralelo: “este es sobre todo un libro de amor. Mañana es tarde porque hoy es el día de hacer las cosas. Este libro está dedicado a mi hermano Mariano que falleció el año pasado repentinamente y con el que me ví gracias a que me insistió en vernos. Y se lo diría a todo el mundo, si tienes que decirle a alguien que le quieres, no esperes a mañana, díselo hoy”.

Mensaje que extrapolado a la naturaleza es “si la queremos hoy, ya tenemos que defenderla con uñas y dientes porque, aquí en Galicia, con este paraíso, no podemos decir mañana porque ya será tarde. Es la política la que conforma los paisajes, no la naturaleza. Vamos a darles esa oportunidad y si son listos van a hacerlo y enderezarán el rumbo hacia una conservación de la naturaleza”.