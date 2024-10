Un obradoiro de cómic con Inés Vázquez para celebrar el Día de las Bibliotecas

Marín celebrará el Día de las Bibliotecas con un taller de cómic que estará impartido por la ilustradora Inés Vázquez. Será el sábado 26 de octubre, a partir de las doce de la mañana.

El taller estará dirigido para toda la familia, recomendado para que participen niños y niñas a partir de los 8 años y para el que no será preciso tener nociones previas.

La práctica consistirá en hacer una página de cómic siguiendo los consejos y enseñanza de la ilustradora.

Inés Vázquez estudió Comunicación Audiovisual durante un año, después del cual decidió apostar por la ilustraciones y los cómics, cursando tres años en la escuela de O Garaxe Hermético, de Pontevedra.

Tras participar en diversos fanzines y colaborar en proyectos de ilustración, dio el salto al mundo de la animación haciendo ilustraciones preparatorias (layouts) para Lighthouse Studios (Irlanda).

Entre sus obras destacadas están la serie de animación If You Give a Mouse a Cookie para Amazon Prime, los títulos de banda diseñada Licor café, 221BD e A vila dos debuxantes do norte o la exposición Escenarios da Prehistoria para el Museo de Pontevedra.