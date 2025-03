Reviviendo la voz del pueblo en el Día Internacional de la Narración Oral

Este jueves 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Narración Oral, una fecha que pone en valor el arte de contar historias en voz viva y su importancia en nuestra identidad cultural.

Originada en Suecia en el año 1991, la celebración de esta fecha en Galicia surgió en 2021 de la mano del grupo de contadores de cuentos infantiles Pavís Pavós, en colaboración con el Festival Internacional de Narración Oral Atlántica y la NOGA (Asociación de Narración Oral Galega), como una manera de promover la importancia cultural de la narración oral.

La festividad tendrá lugar en bibliotecas, plazas y centros culturales de toda Galicia desde lo 20 hasta el 31 de marzo, incluyendo 120 sesiones de cuentos en 11 días, y contando con la participación de artistas como Quico Cadaval, Paula Carballeira, Sole Felloza, Paco Nogueiras, Celso Fernández Sanmartín Caxoto, Vero Rilo, Cris de Caldas, Dani Blanco, Atenea García, ou Marta Ortiz, entre otros.

Dentro de los lugares donde se realizan estos encuentros, se destacó el papel del Salón do Libro, que, tanto dentro como fuera de esta fecha, se sitúa como una de las inicativas más importantes para promover la narración oral, conectando generaciones y promoviendo la transmisión de historias vivas. "É un dos espazos onde máis contos se escoitan en Galicia, e en toda a Península", comentó Tareixa Alonso, creadora, junto a Xacobe Rodríguez de Pavís Pavós.

Durante el acto de presentación, Demetrio Gómez, concejal de Cultura, destacó la importancia de la narración oral como la expresión literaria más antigua, recordando que, antes de que existiera la escrita, los cuentos eran la principal forma de transmisión de historias.

También hizo hincapié en la importancia de este arte como la primera aproximación a la literatura para los niños y niñas que se acercan a la literatura "cando as súas nais, pais, avós, ou entre eles se contan contos" y en su capacidad de poner "ao mesmo nivel, as creacións populares e as creacións académicas. Alí, disfrutamos de todas por igual, que é algo que o resto da literatura non consigue facer".

En el evento, se presentó el cartel del Día Internacional de la Narración Oral, diseñado por la artista gráfica Raquel Boo, junto con el manifiesto de este año.

Este 2025, la realización de este texto estuvo en las manos de Ana Rodríguez, miembro del pionero grupo de cantareiras Leilía, conocido por su labor como recolectoras y transmisoras de la tradición oral gallega, y que tal como explica en el manifiesto "contribuíu en gran parte a esta revolución, a facer que a música do pobo volva a ser do pobo e soe en prazas, xuntanzas, celebracións...".

El grupo Leilía fue pionero en poner en valor las músicas y cantigas del pueblo gallego, recuperando y reinterpretando las melodías y narraciones populares que se transmitían de generación en generación, especialmente aquellas llevadas a cabo por las mujeres, las cantareiras.

En este contexto, la elección de Ana Rodríguez para redactar el manifiesto está estrechamente vinculada al reconocimiento por parte de la Real Academia Gallega en el Día das Letras Galegas de este año a las cantareiras, como creadoras, conservadoras y transmisoras de la tradición oral gallega.

Xacobe Rodríguez recalcó que, además de ser un día festivo, el Día Internacional de la Narración Oral tiene, como base, un carácter reivindicativo. El representante de Pavís Pavós destacó la necesidad de dignificar y revalorizar el arte de contar historias de manera oral, reclamando espacios dignos para su desarrollo. “Se un pobo esquece os contos e as historias, perde a súa memoria e identidade como pobo”, explicó, reafirmando la importancia de preservar esta tradición oral como un elemento fundamental de nuestro imaginario colectivo.

Además de las actividades que tendrán lugar hasta el 31 de marzo, la ciudad de Pontevedra acogerá, en junio, el festival Sete Falares, que reunirá narradores de todo el mundo entre el 8 y el 15 de ese mes. Este evento, organizado por Pavís Pavós en colaboración con el Concello de Pontevedra, consolida la ciudad como un referente en la defensa de la narración oral y de la tradición cultural.