Rock y lengua de signos para cerrar un Salón do Libro "de alucine" por el que pasaron más de 20.000 personas

El Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, tras casi tres semanas de intensa actividad, ha cerrado sus puertas. Por esta edición, dedicada al cine y que tuvo a Francia como país invitado, pasaron más de 20.000 personas, según los datos de la organización.

En total, durante los 17 días que duró el evento hasta 34 centros de enseñanza de educación infantil, primaria y secundaria pudieron disfrutar de cerca de 150 actividades concertadas en horario matinal.

A ellos se sumaron numerosas entidades sociales y el público familiar, que disfrutó de otras 150 actividades para bebés, cuentacuentos, obradoiros o espectáculos, todos ellos desarrollados con gran éxito de público.

Las numerosas propuestas para público adulto como las tertulias, la cata de vinos o las tardes poéticas contaron también con muy buena acogida en un Salón do Libro en el que, este año, trabajaron cerca de 150 personas para que todo saliera a la perfección.

La última jornada del XXVI Salón do Libro contó con los obradoiros de María Lado y la francesa Clothilde Frappier, 'O carro e o home de Antón K', y el estreno del espectáculo de música y sombras para bebés 'A lanterna máxica' de mano de Violeta della Roca.

No faltó la sesión de cine en el Principal en colaboración con el Cineclube en la que hizo acto de presencia la prima de Orbil, Marceline Loup.

Antes del espectáculo de clausura la chavalada pudo participar en el obradoiro 'Bonjour à la musique' de Gaia Escuela de Música y elaborar de la mano de Reviravolta a 'Torta de Non - Aniversario de Alicia no país das marabilllas' porque no puede haber fiesta de despedida sin pastel.

Para bajar el telón, los participantes de RockLab crearon varias historias relacionadas con el cine, con los directores y directoras y en tono crítico y humorístico presentaron ocho canciones.

Versionaron y adaptaron al gallego letras y estribillos de las piezas 'El día de la bestia' de Def con 2, 'Mindfields' de Prodigy, 'Glorybox' de Portishead, 'Space oddity' de Bowie, - 'Beat the Devil´s Tattoo' de Black Rebel Motorcycle Club o 'Wake up' de Arcade Fire.

El RockLab, que cumple 10 años de vida, subió a cerca de 150 niños y niñas al escenario y recuperó colaboraciones realizadas al largo de estos años como la del Coro de Barcelos, la Sinfónica Infantil de Pontevedra o el alumnado del CEP Marcos da Portela.

En su intervención, el edil de Cultura, Demetrio Gómez, avanzó que el Concello ya está trabajando en el Salón del año 2026. "Non queda nada. Así que remate o curso, pasen o verán, o Nadal e o Entroido, volverán Orbil e os libros", subrayó.

"Parece moito tempo, pero non é nada porque o alcalde tenos encargado un traballo moi bonito e moi difícil: que o Salón de 2026 sexa mellor ca este", añadió Gómez, para lo cual tendrán en cuenta las propuestas y sugerencias del público.