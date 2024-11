Los traductores de los cómics de Astérix serán homenajeados en el Salón del Libro

La XXVI edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra, que tendrá lugar entre el 21 de marzo y el 6 de abril de 2025, rendirá homenaje por primera vez a la figura de los traductores.

Francisco Xavier Senín e Isabel Soto serán los profesionales reconocidos en esta cita con la literatura. Ambos son traductores con una larga trayectoria, que llevan años acercando a la lengua gallega obras de referencia como la serie de cómics de Astérix e Obélix y la obra Mal de escola de Daniel Pennac, entre otras.

El concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, destacó que esta edición marcará un hito en el evento al no homenajear a autores o ilustradores, sino a dos traductores de renombre.

"O seu labor é fundamental para que a literatura de fóra de Galicia chegue ao galego e para que a cultura galega sexa máis visible nas linguas de fóra", afirmó.

Sobre el trabajo de Soto, el edil subrayó su contribución al verter al castellano las obras de Agustín Fernández Paz, lo que "amplía a proxección da nosa literatura".

Os tradutores Xavier Senín e Isabel Soto foron recibidos polo alcalde de Pontevedra e o edil de Cultura Concello de Pontevedra

La traductora Isabel Soto agradeció el reconocimiento y señaló que este homenaje también visibiliza la importancia del trabajo de traducción en Galicia.

"É unha celebración do noso labor e a discusión sobre o papel do tradutor na literatura infantil e xuvenil. Moitas das obras que temos traducido xuntos son icónicas, e contar co Salón do Libro como espazo para este recoñecemento é significativo", afirmó.

Por su parte, Xavier Senín resaltó la relevancia de dar visibilidad a la figura del traductor, ya que, como comentó, "a xente tende a lembrar aos autores e non sempre a quen fixo posible que esas obras existan na nosa lingua".

Defendió Senín que el nombre del traductor debería estar más presente en los libros, no solo en la página de créditos, sino también en la portada, "aínda que sexa loxicamente a un nivel diferente que o autor".

Ambos traductores también apuntaron a la necesidad de promover políticas públicas que favorezcan la traducción y la difusión de la literatura gallega. "A literatura mundial ten moitas ausencias na nosa lingua, e é imprescindíbel traballar para que esto cambie", expuso Soto.

Senín añadió que "a literatura galega é extraordinariamente rica, pero é triste ver que non chega ao seu pobo. A cultura debe ser unha ponte entre creadoras, creadores e a xente".

Demetrio Gómez concluyó resaltando la responsabilidad de la administración para dar visibilidad a la cultura local y la importancia de llevar la cultura gallega al exterior. "Neste Salón do Libro temos a ocasión de celebrar non só a literatura, senón tamén a tradución, que é un labor fundamental para a creación de lazos entre culturas", declaró.

Este homenaje a los traductores será uno de los muchos momentos destacados en la programación del Salón del Libro de 2025, que tendrá como cultura invitada a Francia y el cine como tema central.